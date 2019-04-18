【高級組銀牌】南華末節一度落後12分　3分雨反勝滿貫重奪冠軍

挾全勝姿態的南華今晚面對歷史性晉身銀牌總決賽的滿貫，在全場最多遭反領先12分下，憑蔡再懃與梁兆華等末節合力打出一波18:0力挽狂瀾，有驚無險以76:73重奪失落一年的銀牌冠軍寶座。

力爭新季首項錦標的南華在首節初段便打出氣勢，藉朱亮連入兩個三分球一舉領先6：0，雖然滿貫積極防守，仍難擋蔡再懃和羅意庭再先後射入3分拉開比數至11：4。

一度領先10分的南華，被滿貫以快攻力追回比數，在費格遜博得And1兼射入下拉近至4分差，加上葉俊傑和費格遜以3分球還以顏色，反超至19：18振奮士氣。

銀牌總決賽，挾全勝姿態的南華面對滿貫，初段取得領前優勢。（余俊亮攝）

銀牌總決賽：滿貫積極防守，並以快攻努力追回比數。（余俊亮攝）

其後後備入替的小將曾湛元和張延隆把握滿貫防守失誤剷籃得分，穩住領先優勢，南華在中段因隊犯已滿屢將費格遜送上罰球線，後者更在完場前數秒衝破重圍施展霸氣入樽，助滿貫上半場反領先36：35。

銀牌總決賽：費格遜施展霸氣入樽，一度助滿貫上半場反領先36：35。（余俊亮攝）

換邊後吳俊欣接連在籃底得手再取回領先優勢，其後兩軍雖爭持不下，費格遜兩度博得And1射入，南華在開節未及3分鐘便滿隊犯陷入劣勢，加上費格遜與葉俊傑鎮守內線，後者與譚子健合力以快攻反擊得分再反超前44：41。

銀牌總決賽：南華在苦戰下取得今季首個錦標。（余俊亮攝）

這支打破銀牌近5年「紅黃」壟斷局面的綠軍，在倒戈的林凱光單節取得7分，助球隊挾7分優勢進入末節。氣勢如虹的綠軍在關鍵一節雖有今場取得24分的費格遜第2度入樽，加上葉俊傑的3分球擴大領先比數至12分之多。

末段南華大灑3分雨，手感火熱的蔡再懃、梁兆華與朱亮接連在3分線發炮，打出一波18：0攻勢，一舉反超前至70：63，大勢已去的綠軍縱有張偉康在完場前12秒射入關鍵3分追至73：76，費格遜在最後一擊3分起手射失痛失追平機會，最終南華在苦戰下取得今季首個錦標。

+ 10 + 9 + 8

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁