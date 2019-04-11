【高級組銀牌】東方龍獅6人應戰憾負　永倫晉級負方決賽再鬥滿貫

東方龍獅以6名戰將挑戰星級球員泰那在陣的永倫，在男子高級組銀牌賽負方復活賽以69：89的20分之差憾負。面對困境仍然將士用命，東方龍獅向大家展現了他們的不服輸，縱然大敗出局他們仍贏得現場球迷的掌聲。至於今場勝出的永倫打入下周二（16日）舉行的負方決賽，再遇曾擊敗他們的滿貫爭奪入總決賽的資格。

由於東方龍獅將於12日作客ABL新加坡騰飛之獅，故此李琪、陳兆榮、劉子禮等一班主力球員先行離港到新加坡備戰，周四晚（11日）僅派出陳翊麟、林萬進、徐遠成、鍾俊昇、楊睿騏及洋將漢尼拔6位球員留守香港出戰銀牌負方賽事。面對Full Team陣容的永倫，東方龍獅初段尚未太習慣比賽節奏，雖然一度與永倫打成7：7平手，不過永倫由泰那及梁民熊先後命中三分球加上賀斯福在籃底得手，打出一波10：0攻勢領先至19：7，讓東方龍獅難以扣招架。東方龍獅球員因輪換休息未夠，影響他們的得分把握力，在首節以13：23落後。

永倫的賀斯福（中）在籃下如入無人之境，今場他貢獻17分。（任祉羲攝）

▼高級組銀牌︰永倫擊敗6人應戰的東方龍獅圖輯（按圖放大）▼

+ 16 + 15 + 14

即使面對一場難打的仗，但是東方龍獅沒有放棄。由小將楊睿騏負責控球推進節奏，林萬進防守力阻泰那快攻，具速度突破的徐遠成從中攔截快攻反擊得手，漢尼拔在籃下接應更憑身高入樽大振士氣，可惜上半場仍以33：44的10分以上之差落後。半場易邊後，東方龍獅球員的體力開始下降，永倫乘機以緊迫，把東方龍獅頻頻失誤轉化為快攻得手。眼看失掉一球再失一球，東方龍獅的鍾俊昇及陳翊麟以三分球為球隊再追貼至46：54，徐遠成在第三節尾先憑上籃再射入「and 1」及罰球連取4分力追至54：69。

永倫主將泰那（右）屢次突破防守剷籃得分。（任祉羲攝）

東方龍獅今場派出6人應戰，後備席僅得一人輪換。（任祉羲攝）

兩隊鬥到末節，東方龍獅眼看分差越來越大，開始收起還會出戰ABL的徐遠成，最後永倫在泰那攻入全隊最高28分加上3位球員雙位數字得分，以89：69大勝東方龍獅。今場力戰仍能貢獻16分，東方龍獅的徐遠成笑言喜歡這種挑戰：「其實我喜歡打背靠背的比賽，要是教練可以的話我今場願意打足40分鐘。不過，大家今場都盡了力，不過第二節中段防守慢下來開始被拉開，希望明天ABL賽事都盡能力發揮吧！」

徐遠成（左）盡力擺脫防守，不斷突破強攻內線上籃得分。（任祉羲攝）

小將楊睿騏（左）亦有亮眼表現，除了防守落力之餘，亦看準時機偷截快攻得分。（任祉羲攝）

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