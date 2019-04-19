【NBA季後賽】馬刺主場10分破金塊　二年生韋特大爆發創生涯新高

馬刺與金塊的西岸8強的系列賽中，馬刺返回聖安東尼奧的主場鬥金塊，主力迪洛桑在上半場啞火，但馬刺的二年生球員戴歷韋特（Derrick White）挺身而出，打出職業生涯突破的一仗，攻入生涯新高的36分，助馬刺在主場響勝鼓，以總場數2：1領先金塊。

以西岸7號種子躋身季後賽的馬刺，在首兩場賽事作客丹佛亦不落下風，與金塊打成1：1平手。馬刺返回主場作賽，球隊的主力迪洛桑（DeMar DeRozan）在上半場手感一般，起手7次僅1球命中。

雖然迪洛桑上半場的手感冰冷，但球隊的二年生球員戴歷韋特挺身而出，肩負起球隊的取分重任，令馬刺在上半場能保持領先優勢。金塊在第二節一度打出一波16：0的攻勢，但韋特在第二節一人攻入16分，助球隊在半場前反超前金塊。

馬刺二年生戴歷韋特在迪洛桑上半場啞火下，韋特「大爆發」力抗金塊。（路透社）

韋特取得職業生涯新高的36分，助球隊10分力克金塊。（路透社）

在戴歷韋特「大爆發」下，馬刺戰畢兩節後仍以3分領先金塊。迪洛桑在第三節手感稍有改善，個人在單節獨取19分，全場貢獻25分，鞏固球隊贏波的基礎，加上艾德列治的18分，結果以118：108擊敗金塊，在今個系列賽暫時以總場數2：1領先。

迪洛桑在上半場雖7射1中，但他在第三節表現回勇，在今仗亦交出25分。（路透社）

韋特創下個人新高得分，使球隊在總場數再度領先金塊。（美聯社）

戴歷韋特今仗交出職業生涯新高的36分，全場21次起手並15次命中，加上貢獻籃板及助攻各5個，成為球隊今仗的贏波功臣。東尼柏加（Tony Parker）在2013年季後賽攻入37分後，韋特的36分成為柏加後最高得分的馬刺球員。

馬刺主帥普波域治出席賽後記者會時，被問及韋特今仗的表現，普帥以一貫平淡的語氣回應，更反問記者他是否需要回答該問題，「韋特今仗表現還可以，他在今仗表現有目共睹，我無需加以稱讚他的表現。」

Derrick White scored a career-high 36 PTS tonight.



Pop: "Eh, he's okay." 😂 pic.twitter.com/wdSfZASSfK — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 19, 2019

NBA季後賽最新形勢。（01美術製圖）

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