【NBA季後賽】K湯臣32分助勇士挫快艇　「游水助我重整心態」

首3戰合並42分，勇士K湯臣今季季後賽十分慢熱，但周一（22日）作客快艇的Game 4不再猶豫，最後攻入32分，助球隊以113：105贏波，只差一場就可殺入次輪比賽。 湯臣賽後指自己近日與隊友走到沙灘放鬆心情，一剎那決定要跳入太平洋游水，反而令自己重整心態，令表現大翻身。

「我不認為自己打得不好，只是沒有重大表現而已，」湯臣在勇士贏得Game 4，將總場數改寫成3：1後說：「我周六跟謝列高一起到海灘，打了一會排球。然後我突然間決定跳入大海，我就知道這樣會讓我重整心態，而且最後亦成功了。我不認為自己會在北面（灣區）那邊這樣做，因為那兒的水太冷了。」不過，湯臣指只要自己表現不太好時，仍會考慮這樣做，「但希望這不會發生」。

湯臣笑言只要表現不好，會考慮再到海中游泳讓自己清醒。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

湯臣今戰首7次起手全中，全場表現信心滿滿，令到隊友都主動將他視為分波目標。雖然快艇今戰令到史堤芬居里只得12分，外投更是只入1球，但客隊仍有上屆總決賽MVP杜蘭特攻入33分，勇士終以8分之差力克快艇，取得3：1的總場數領先優勢。

湯臣今戰攻入32分，助球隊贏波。（路透社）

居里今仗表現一般，賽後表示早知湯臣會有好表現。（路透社）

「見到他那樣我就笑了」

居里賽後表示自己早就知道湯臣會在G4爆發，皆因周六自己見到他全身濕透地回酒店。交出12分、10個籃板的他說：「我知道太平洋沒被他征服，他回酒店的時候全身濕透，連T-shirt都是濕的，還戴太陽眼鏡進場，一般Klay獨有的感覺。見到他這樣，我就笑了，因為我知道這代表什麼。他可以打出水準實在是太好了，這正是我們需要的。」

眼見火箭以3：0領先爵士，勇士大有機會於下輪與勁敵展開激鬥，湯臣認為盡快解決快艇很重要：「我們不想讓他們（火箭）有更多的休息時間。我們不想延長對快艇的系列賽，因為每一場在季後賽都十分關鍵，我們會表演給球迷，彌補我們上場在甲骨文差勁表現，我們欠了他們一場好波。」勇士與快艇將於26日，再到奧克蘭的甲骨文球場進行第5戰。

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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