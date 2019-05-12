【邱益忠】艾榮去哪兒？一文分析四大潛在落腳點

去季寫了「大帝去哪兒」，沒想過一年後要寫續集，不過主角換了他昔日的好拍擋-艾榮（Kyrie Irving）。 撰文︰邱益忠

自從艾榮披上綠色戰衣後，他兩度入選明星賽，只是未能打出他預期的上乘水準：

2017/18球季場均24.4分、三分命中率40.8%、5.1助攻，不過3月後受傷後，季後賽全數缺陣，而塞軍一眾子將在東岸決賽戰至7場後才落敗。

2018/19球季場均23.8分、三分命中率40.1%、6.9助攻，常規賽因傷避戰15場，趕及季後賽可以上陣殺敵，可惜球隊反而在東岸次圈敗走而回。

球迷最簡單一個分析，有艾榮的綠軍，反而比沒有艾榮的綠軍差得多。

有球迷認為，有艾榮的綠軍，反而比沒有艾榮的綠軍差得多。（Getty Images）

▼2019自由身星級球員（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

今個夏天將會成自由身球員的艾榮若然不續約，綠軍兩年前的交易可以說是白白蝕掉，所以最差的結果是說服艾榮先簽後換，若果艾榮離開，他會轉投哪一隊？

艾榮夏天自由市場「自由行」城市一覽：布魯克林、紐約、洛衫機。

假如艾榮今個夏天不續約，綠軍兩年前的交易可以說是白白蝕掉。（Getty Images）

根據拉斯維加斯賠率，艾榮加入以下球隊的賠率*如下：

布魯克林籃網（+250） 紐約人（+300） 洛衫機湖人（+750） 洛衫機快艇（+1000） 留效塞爾特人（+350）

艾榮過去兩季沒法助綠軍隊友變得更好，甚或可能壓抑了一眾年輕球員的成長。（Getty Images）

艾榮留下的話，他依然是綠軍Number One的明星球員，但兩大問題，一是過去兩季他沒法助隊友變得更好，沒錯他已經盡了最大努力去助人為樂（5.1助攻上升至6.9助攻），但他在陣卻壓抑了一眾年輕球員的成長，包括泰譚（Jayson Tatum）、洛斯亞（Terry Rozier）及謝蘭布朗（Jaylen Brown），這點很諷刺，當日他離開騎士是因爲不願當二哥，轉隊後卻成為他昔日討厭的「老屎忽」。

離開的話，會否前去洛杉磯和大帝LBJ重修舊好？其實似乎有跡可尋。

當初艾榮主動求去，是不想再在大帝光環下生活，但兩年過去後，由二哥晉升為一哥的艾榮主動致電LBJ，為他當日離開的決定道歉。（筆者對艾榮願意檢討自己及認錯而感到佩服，卻又擔心他這坦白言論而影響士氣）

艾榮早前曾經主動致電LBJ致歉，或許是前去洛杉磯和大帝LBJ重修舊好的伏筆。（Getty Images）

假如艾榮和占士重修舊好加盟湖人，有可能重回他昔日的二哥位置，輕鬆上陣。（Getty Images）

選項一：洛杉磯湖人

先說說湖人的前景，所有人都知道他們目標是搶下一個球星，杜蘭特（Kevin Durant）、戴維斯（Anthony Davis）及艾榮也是熱門人選，再補入1-3名三分射手，便足以讓湖人成為西岸前三。最理想當然是搶下KD，直接削弱勇士實力，但兩位FMVP是否可以融合是成功未知數。

艾榮若加入湖人，可以重回他昔日的二哥位，隨時進入瘋狂得分Mode，不再兼顧「湊仔」責任，反而更加輕鬆。

壞處是身在強手林立的西岸，以二哥地位入選明星賽的機率大大減低（單是勇士便有4-5人有力入選西岸明星隊）；故艾榮「錢」進洛杉磯，是一個不少的賭博。

假如艾榮想在洛杉磯搵真銀，發展個人品牌及周邊事業，快艇可能是更好選擇。（Getty Images）

選項二：洛杉磯快艇

想在洛杉磯搵真銀，發展個人品牌及周邊事業，不一定要穿上紫金波衫，快艇或許是一個不錯選擇。

快艇現時陣容以二線工兵球員為主，以無窮活力去和對手抗衡，如果能邀得可以一劍封喉的艾榮加盟，懸空的船長位終於有人頂上了！

假如艾榮能與杜蘭特同時加盟紐約人，能改變紐約人的命運嗎？（Getty Images）

選項三：紐約人

大蘋果連續六季和季後賽無緣，是時候招兵買馬，KD+艾榮若能同時加盟，會順利磨合並改變紐約人的命運？

過去幾年西強東弱的局面有所改變，當天下第一人LBJ離開東岸後，一眾年輕球隊反而陸陸續續破繭而出，留在東岸未必有著數。加入財大氣粗的紐約人，雖然有成為「紐約之王」的機會，但看看近幾代皇牌如安東尼（Carmelo Anthony）、法蘭西斯（Steve Francis）在未能帶隊登上皇位後成為過街老鼠的悲劇，艾榮真的要思考一下了。

NBA季後賽最新形勢（截至香港時間5月11日）。（01美術製圖）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】