過年大過天，過年前後因公事太忙，有關明星賽人選出爐及交易日都未有時間撰文，故現時在波士頓放大假時，終於有空寫寫自己對NBA上半季的一些看法。 撰文︰邱益忠

一、明星賽：NBA主席要當獨裁皇帝

毫不意外地，最後三位票數排第二的獨行俠新星當錫（Luka Doncic、330萬票)、木狼的路斯（Derrick Rose 271萬票）及熱火老將韋迪（Dwyane Wade、173萬票）最後落選明星賽24人名單，再一次證明球迷即使天天投票，所喜愛的大熱球員都不能夠入選。

或許因為群情洶湧，NBA主席蕭華（Adam Silver）宣佈東西岸加設一個特別名額，除了借屍還魂將韋迪「復活」外，更把奴域斯基（Dirk Nowitzki）拉落水，此舉雖然或多或少可以減少民怨，但也令人不禁問，為何特別名額不選路斯、當錫甚至其他人？蕭華此舉正式向世人宣布，他是NBA的獨裁皇帝，沒人可左右他決定！

Derrick Rose獲271萬票，仍無緣NBA明星賽。（資料圖片）

今屆NBA明星賽名單（按圖放大）

這兩季明星賽不再分東、西岸，由東、西岸票數最高的球員擔任隊長，並由他們輪流挑選球員，今季更破天荒直播隊長選人過程，更在第三輪後（正選、後備及特別名額）加插換人環節，話題性十足。今年大帝LBJ為搶得76人的賓西蒙斯（Bill Simmons），竟然願意放走韋斯保克（Russell Westbrook），相信玩開Yahoo Fantasy的朋友都不會同意這決定。

不分東、西岸的壞處也有不少，如明星賽波衫失去東西岸特色，這也算小事；最令筆者不解，若不分東、西岸，24人名單（今年是26人名單）為何要分東、西岸？

當錫（Luka Doncic）是NBA不可多得的新星，今年卻只能出戰新秀賽。（資料圖片）

要在人才濟濟的西岸入選明星賽，難度實在高得可怕，如連續三季Double Double（今季15.2分＋12.8籃板＋2.2封波）的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）再度與明星賽擦身而過，大家可能不知道高拔因此與1,000萬美金Say bye-bye，認真慘情。

皆因高拔與爵士4年1.02億美元的合同中，列明如果這法國中鋒入選明星賽，可獲得1,000萬美元的獎金。可能大家在想，爵士老闆應該很高興可以節省金錢吧？非也，因為這只會讓愈來愈多球員不願意與小市場球隊簽約，甚至遠走東岸提高入選明星賽機會，富者愈富的現象只會更嚴重。

AD戴維斯（Anthony Davis）留在塘鵝至季尾，湖人心儀已久仍未得手。（資料圖片）

二、湖人怎麼辦？

很多人對湖人由原先的波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）、古斯馬（Kyle Kuzma）、朗度（Rajon Rondo）、比士利（Michael Beasley）﹑史堤芬遜（Lance Stephenson）及一個選秀權，到後來將三大老將改為、蘇巴（Ivica Zubac）赫特（Josh Hart）、控衛樸比（Kentavious Caldwell-Pope），甚至願意接受年薪1,270萬但每場僅入4分的所羅門希爾（Solomon Hill），都要把AD戴維斯（Anthony Davis）換入湖人陣中，不過最後塘鵝要求湖人加到4個選秀權，交易才未有如願完成。

很多人對湖人此舉相當不惑，放走5大有力成為A級球員的潛力股，去換一位S級球員真的值得？特別是近年放生的自家球員，都在其他地方打出一片天時，如今季以籃網隊球員身份入選明星賽的羅素（D’Angelo Russell）、在塘鵝漸入佳境的蘭度（Julius Randle、20分＋9.2籃板）等，湖人真的要再重複犯錯？

恩格林（中）、波爾、古斯馬等一度被湖人拿來交易AD，未能成事。湖人會否因此影響軍心？（資料圖片）

或者大家幻想以下情況，假使34歲的LBJ換成為34歲的高比（Kobe Bryant），我相信Magic Johnson會更加毫不猶豫，立即啟動這個交易，4個選秀權太多？6個他也會願意拋售！因湖人的傳統就是要把當代的兩個最強明星帶到洛杉磯，然後撘配一眾功能性球員，亦深信年老的前明星願意以底薪加盟。

今次交易失敗，對湖人來說可以說是元氣大傷，這不是朗度一個絕殺可以挽回的。想想朗度絕殺前，恩格林未有把球回傳前大佬LBJ，是因為或多或少他要證明自己在陣中的影響力，這種為求證明自己的做法，相信在未來半季會愈來愈多。

對塘鵝來說，錯失這次交易機會也是很可惜，但也看到塘鵝管理層的機心，他寧可放棄大批潛力股，也要令擊潰湖人軍心，實在好睇過宮廷戲。

保羅（Paul George）今季於雷霆不止防守出色，關鍵時間得分亦高，可算是攻守一體。（資料圖片）

三、今季MVP誰屬？

如無意外，火箭的夏登（James Harden）會再奪MVP，他的殺傷力（無論是對對手，還是比賽本質）都無人能及。當然LBJ及咖哩仔有一定機會，但個人很希望雷霆的保羅佐治（Paul George）可以首奪MVP。皆因PG13今季展示的比賽主宰力，特別是防守上，絕對是當今聯盟數一數二！聯盟中只有一人可以守死PG13，他就是拎大三元拎到手軟，至今依然喜歡橫衝直撞的Westbrook（苦笑）。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】