【NBA季後賽】勇士加時掃走拓荒者　居里格連齊奪三雙

杜蘭特在西岸決賽一直養傷，但勇士似乎未受太大影響，史堤芬居里擔起得分責任，祖蒙特格連更落力做好「發電機」的工作。 勇士周二（21日）在NBA季後賽西岸決賽，作客拓荒者要打到加時，多得居里及格連齊齊造出三雙，終以119，117險勝主隊，總場以4：0殺入總決賽，成為60年代塞爾特人後，首支連續5年入總決賽的球隊。

勇士Game 2曾落後17分、第3仗落後18分，今戰亦不例外，第3節中段落後17分，但身經百戰的客隊未有洩氣，第4節還有4分34秒時追平。不過，拓荒者背水一戰，完場前2分鐘再度領先3分，當今仗得17分的K湯臣Step back外投又再追平後，兩軍最後1分鐘都沒有再得分，要在加時分勝負。兩隊在加時仍難分高下，但當格連最後40秒轟入關鍵3分，勇士終以2分之差力挫對手，再次殺入總決賽。

居里今仗取得三雙，助球隊殺入總決賽。（美聯社）

+ 7 + 6 + 5

勇士將會在總決賽對東岸決賽速龍對公鹿的勝方，公鹿現時以場數2：1領先。勇士是塞爾特人在1957至66年連續10年入總決賽後，首支球隊可以連續5年打進季後賽。「我希望這（勇士連續5次贏西岸冠軍）不會被埋沒或看輕。自有標羅素的60年代塞爾特人後，沒有球隊能有如此成績必有原因，就是因為太難了。」

格連射入關鍵3分波成為贏波功臣。（美聯社）

居里指球隊憑經驗走出逆境。（美聯社）

大比數落後，但眾將未有動搖，得37分、13個籃板及12次助攻的居里認為是經驗帶他們走出逆境：「我們之前都曾在這裏（東岸決賽）作戰，我們見過所有你可以想像的情景，我們能倚靠的就是經驗。」格連今戰攻入18分，另有14個籃板、11次助攻，關鍵時刻射入3分成為晉級功臣，賽後指球隊絕不放棄，才能追得更遠。

勇士連續5年入總決賽。（美聯社）

尼拉特未能重演絕殺

今戰攻入28分的尼拉特於加時落後3分時上籃得手，居里跳射不入令到拓荒者再次得到皮球。可是，格連及湯臣嚴密防守令到尼拉特未能出手，鏟籃又被格連封走皮球。拓荒者最後3.3秒仍有一次機會，但尼拉特未能重演絕殺雷霆的經典一幕，皮球中框邊彈出，拓荒者近4季第3度被勇士踢出局。

帶隊7季的拓荒者教練史杜斯，賽後表示曾想過尼拉特可絕殺勇士，為球隊扳回一城，「出手後弧度很好」，自己以為有機會。

尼拉特攻入28分，未能帶領拓荒者起死回生。（Getty Images）

今次系列賽一大焦點，就是居里兄弟對決，最後哥哥史堤芬領軍晉級，賽後與弟弟施夫擁抱起來。被問到怎看今次兄弟對決，史堤芬居里說：「總有人要輸，但這對他只是個開始，他已向全世界證明了自己，可以在這大舞台的重要時刻有表現。我們永遠都會記住這一刻。」

總決賽將於美國時間5月30日展開，7場4勝制的系列賽將會決定出2018至19年球季NBA總冠軍。