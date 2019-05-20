【NBA季後賽】尼納特領速龍雙加時挫公鹿　字母哥犯滿被逐得12分

速龍在NBA季後賽東岸決賽，首兩戰皆北，Game 3不容有失，眾將亦打出水準，逼得公鹿王牌「字母哥」艾迪杜高普，在第二次加時六犯被逐時只有12分進賬。

尼納特今仗攻入36分，其中8分於第二次加時所得，助主隊以6分之差險勝東岸「一哥」公鹿，總場數追成1：2。尼納特今仗25射11中，罰球13投僅一次射入，上陣52分鐘是他個人季後賽落場時間新高。本來速龍有可能不用打雙加時，令到尼納特有如此大體力負擔，但今戰攻入25分的施亞琴，完場前7.4秒射失兩個關鍵罰球，公鹿的米道頓完場前2.2秒射入96平手，令到雙方要在加時分勝負。

尼納特今戰攻入36分。（美聯社）

尼納特上陣52分鐘，賽後指腳有點痛。（美聯社）

艾迪杜高普在第二次加時還剩4分24秒時六犯離場，但公鹿未受太大影響，速龍在最後30秒有施亞琴封走盧比斯上籃，尼納特其後鏟籃得手，將比分拉開4分。公鹿在此時難抵速龍緊逼防守威力出玩失誤，雖用犯規戰術拖延時間，但最終仍難逃輸波命運。

體能極佳的尼納特今戰上陣52分鐘，賽後亦指感到腳痛：「季後賽打52分鐘，一定會感到疲累。只能叫自己不要想太多，接受治療，然後好好準備下一仗。」因射失罰球，令球隊要加時作賽的施亞琴賽後透露：「Kawhi賽後跟我說自己打了差不多一小時籃球，我只能跟他說：『都是我不好。』」

施亞琴（中）比賽末段射失兩個罰球。（路透社）

「字母哥」艾迪杜高普被逐前得12分、23個籃板球，賽後指全隊可以打得好一點：「速龍打得比我們好，每當我們逼近時，他們都會入幾球將分差帶回7至8分。今仗只是我們打得不夠好而已，我們可以打得好一點。」

速龍中鋒馬克加素今戰第4節部分時間及兩節加時，都是背着5個個犯拼搏，最後交出16、12個籃板及7次助攻，防守更有5次執阻，令主隊教頭保丹賀沙讚不絕口：2他是我們能贏波的一原因。」

艾迪杜高普今仗被速龍球員不停夾擊。（美聯社）

+ 4 + 3 + 2

字母哥懶理Drake挑釁

回到速龍主場，主隊超級球迷、著名Rapper Drake又於場邊出現，繼續向客隊球員Trash talk，艾迪杜高普當然不例外。不過，當字母哥行過時，Drake不停說話，但前者完全不作理會。艾迪杜高普加時犯滿離場，Drake更與同行友人不停向他揮手，但始終未能惹到字母哥起火。