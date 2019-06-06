NBA總決賽GAME3，Curry單天保不了至尊，在雙K（K湯臣及杜蘭特）傷出缺陣下，勇士開場起即進入捱打狀況。勇士教練Steve Kerr在整場比賽不斷更換出場陣容試圖扳回劣勢，除了受傷的球員外，勇士12人先後上場，只是無甚幫助，速龍機不可失即破勇士主場，再次取回領先及主場優勢。 撰文：葉天佑

速龍集中 泡泡龍不再

常說「順境看Curry、逆境靠KD、絕境靠KT」後者兩人皆傷出的情況下，Curry也力證自己不會只打順境波，一開場就希望帶領球隊打破困境 ，首節即轟17分，試圖死咬比分，31射14中，三分14射6中，命中率超過四成，絕不失禮。速龍在防守部署其實與之前兩場無大分別，將所有防守壓力施加在勇士的浪花兄弟身上，只是KT缺陣，速龍其實應更能將Curry的得分效率壓低。速龍全場保持清醒，沒有重現第二戰第三節失魂失荊州的慘況，任勇士如何力追，速龍整場比賽領先分差都保持安全距離。

居里進攻時被速龍重重圍困。（Getty Images）

KT（Klay Thompson）的缺陣，意味是勇士的根本體制出現缺口。沒有KD，勇士回到浪花兄弟與Draymond Green的鐵三角時代，但連KT都缺陣，Curry不能分飾兩角，又無綠葉球員試圖擔起KT的責任，勇士豈能不敗？

NBA總決賽直播時間。（01美術製圖）

NBA總決賽直播賽程（按圖放大）

KT的瘋狂得分能力強於其無球跑動，全場入三、四十分總運球數可以只有幾下。這意味著防守球員要全場追趕，不要說守好勇士球員傳球給他的路線，單是追住他跑已經是苦力活，反轉過來他的防守能力亦相當稱職，他的缺陣為勇士帶來的影響是極全面及明顯。

居里打了43分鐘，力已盡。（Getty Images）

勇士五星陣代價︰弱化輪換陣容

Curry今場擔起絕大部份責任，轟入47分，只是雙拳難敵四手，除了老將AI與Draymond Green得分上雙外，其他球員的表現都不值一提，勇士早在組成五星陣容前，強於輪換陣容實力強勁，當年的JaVale McGee、Harrison Barnes、David West等都曾在季後賽不只一次出來充當綠葉奇兵，使勇士不論一隊或二隊都有把對手完全壓制的能力，現在換來五星陣容的唯一缺點，就是正選與後備球員的能力嚴重失衡，但往往因正選陣容過於強大早把對手打殘，加上教練Steve Kerr輪換有道，這缺點在常規賽人人皆知，但沒太多球隊能好好把握。

麥堅尼等勇士後備球員未能交出驚喜表現。（Getty Images）

速龍多點開花，正選球員得分全部上雙，VanVleet當完好爸爸後繼續當個好球員，這仗特別見到Kyle Lowry打得相當具侵略性，全場23分9助攻，串連起速龍的進攻，相反勇士天意弄人，在衛冕最後直路時五星戰隊才出現輪流傷病的情況，假如下場傷病仍然，勇士亦無任何一名綠葉球員站出來充當奇兵，任Curry再神準，Kerr的神算有多強，也難以打破速龍組成的鐵血防守陣。

居里（左）在NBA總決賽GAME3交足功課，但勇士仍然落敗。（美聯社）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】