【邱益忠】速龍拒絕Underdog認證　勇士盼執分男KD盡早復出

NBA總決賽︰首次有加拿大國歌在NBA舞台上出現，加上一眾速龍舊同學賽前露面打氣，由第一代龍皇史杜達米亞及第三代龍皇保殊（Chris Bosh），到龍皇身邊的保鑣奧克利（Charles Okaley）、波古斯（Muggsy Bogues）、彼德（Morris Peterson）都到現場撐場，溫馨的場面為NBA 2019年總決賽打開序幕。 撰文︰邱益忠

有趣的是，速龍今場的節奏並非如大家所想避免墜入「勇士三分雨節奏」，反而更主動地帶動三分攻勢，頭12分都是三分波，當中小加素（Marc Gasol）3射2中盡顯鬥心，而2014年FMVP尼納特一球3打2快攻未有選擇快速入鍥，反而像參與明星賽，比較輕鬆（或草率？）地選擇出手時機。儘管那一球射失，但很明顯全隊速龍球員嚴謹地執行速龍教頭Nick Nurse的指示：「加快推進節奏，以快打快！」

尼納特首場被多次包夾，令他得分效率平平。（Getty Images）

ESPN賽前列出兩隊球員排名榜，尼納特（Kawhi Leonard）不意外地排名兩隊第一名，之後第二到第五位，由勇士四星緊隨其後。當中筆者相當不滿小加素只排第九位，我在上一篇賽前預測中已指出，他將會是今次總決賽最大X因素，在防守補位、組織攻勢及三分波上只要發揮到八成水準，勇士一班禁區球員便「有得震，無得訓」。上半場小加素已經有14分＋5籃板的高水準表現，除了兩球三分波外，在內線以強橫身型上籃搶分，有內有外的打法讓勇士內線疲於奔命。

星期三晚筆者和「細龍太」陳偉琪（Vicky）得到《籃Team說地》版主兼燈神Wilson邀請，在網上節目中分享對NBA總決賽第一場的看法。（作者提供）

NBA總決賽速龍鬥勇士直播賽程（按圖放大）

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星期三晚筆者和「細龍太」陳偉琪（Vicky）得到《籃Team說地》版主兼燈神Wilson邀請，在網上節目中分享對總決賽第一場的看法；作為勇迷的我大膽估計，速龍可以以110︰100帶走勝利（編按︰G1最後賽果是118︰109），主因是主場之利，一眾球員誓要為球隊帶來上史上第一場總決賽勝利。

居里（右）若有杜蘭特之助，衛冕機會將大增。（Getty Images）

半場勇士未過50分關口、第三節僅入81分，看到這裏勇士迷大嘆心知不妙，即使勇士眾將一向有「On Fire便可以無風起浪，將雙位數落後劣勢歸零」的技能，不過在聯盟第一「執分男」KD杜蘭特避戰下，「表妹」DeMarcus Cousins明星光環因傷勢而暗淡下，勇士面對防守兇恨的速龍完全沒有半點優勢。

施亞琴首戰17射14中，是速龍取勝關鍵。（Getty Images）

當尼納特（Kawhi Leonard）稍稍失準「僅」得23分，洛利（Kyle Lowry）再次變回Playoff Lowry時，以為勇士可輕鬆打開勝利之門？Sorry，因為施亞琴（Pascal Siakam）挺身而出，全場17射僅射失3球，32分更是全隊最高，攻守頗有前公牛名將柏賓（Scottie Pippen）的影子；現在談論誰是FMVP言之尚早，不過若此子維持高水準表現，分分鐘與他隊友兼偶像尼納特一樣，在個人第三個球季拿下FMVP的獎項。

一場比賽，令多倫多全城瘋狂。（美聯社）

伊古達拿主力防守尼納特，未知他會否及時在第二場復出。（Getty Images）

無論是上一篇文章，還是日前在《籃Team說地》節目上我多次提出，速龍這支Underdog很像2004年那支活塞，無論是星味、防守硬度還是齊上齊落那種氣勢，都很大機會復刻活塞爆冷以場數4︰1擊倒湖人的歷史；不要忘記，尼納特及小加素分別已得到FMVP及DPOY的認證，實力比2004年活塞更勝一籌，小看這支氣勢如虹的速龍，將會自討苦吃。

吉辛斯（左）腳步慢，未能在復出首戰帶來影響力。（Getty Images）

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】