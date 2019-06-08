【邱益忠】速龍追債式防守定勝局　伊巴卡成殺神英雄

Game 4這場關鍵戰，在《籃Team說地》版主兼燈神Wilson邀請下，參加他於奧海城戲院舉辦的睇波活動，100名球迷一起坐在戲院睇波，場面相當震撼。非常敬佩這幾年Wilson與團隊一起為在香港推動籃球氣氛的努力，多次舉辦這場穩蝕不賺的活動，不是人人願意的。 文：邱益忠

今場開局，勇士一眾球員明顯集中力加強，在防守上無論協防或追擊三分球，都做得非常出色，唯獨一位球員例外，他是在第二戰打出水準的表妹吉辛斯（DeMarcus Cousins）。

速龍球員似乎賽前已定下策略，無論是誰也好，總之遇上表妹防守，便要勇於進攻，皆因他腳步太慢，也懶於協防，成為勇士防守上的極大漏洞。即使表妹今場命中率達50%（6射3中），也隱藏不了他4次失誤帶來的後遺症。

穩蝕不賺的聚會也願意辦，令我十分佩服Wilson團隊。（作者提供）

「還錢呀……唔係，畀返個波我呀！」表妹（中）遭格連（左）與加素（右）夾擊。（美聯社）

不論是保格（Andrew Bogut）、吉辛斯、格連（Draymond Green）還是盧尼（Kevon Looney），他們無法為勇士提供三分火力。相反，即使小加素（Marc Gasol）及伊巴卡（Serge Ibaka）只射入兩球三分波，但已經足以拉開攻擊範圍，讓勇士球員疲於奔命。

要大讚一下「J神」伊巴卡，12射9中得20分外加兩球封波，無論是中距離還是入楔上籃，都有返老還童的感覺，甚至有2004年Double Wallace的影子；攻擊上像R華萊士（Rasheed Wallace）一樣無懼地取分，防守則像賓華萊士（Ben Wallace）兇猛地防守，他這種超水準表現，一下一下插入勇士的心臟。

觀賞伊巴卡Game 4精彩表現（點圖放大）：

尼納特（Kawhi Leonard）今場再次打出FMVP表現，全場22射11中包括5球三分波，36分的表現讓這位低調的冷面殺手向世人宣告，他是聯盟現時Number One的球星。在尼納特身上會看到Kobe Bryant的影子不是Deja Vu（幻覺），而是因為他確實在暑假跟從Kobe訓練。那種不輕言放棄的精神，就像Kobe附身一樣，使用一球又一球中距離Jump Shoot，把勇士迫到落後1:3的深淵。

尼納特用表現證明自己，聯盟Number One球星當之無愧。（美聯社）

勇士在第四戰才使出防守真功夫，實在太遲。筆者明白勇士眾將的感受，當拿冠軍已成習慣的時候，那種緊張感早已經蕩然無存。咖哩仔居里（Stephen Curry）今場雖然射入27分，但九成時間都被速龍球員「追債」式防守，無法予取予携地起手，甚至不時出現「Hang機」，遲了半秒發炮。究竟是上一場單天保至尊導致精力盡失，還是本能上已認定有兩人死纏，導致心理層面上的疲累，我們不得而知。但若果勇士霸權因今次總決賽而滅亡，咖哩仔的歷史地位，將不會得到進一步提昇。