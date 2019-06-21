【NBA選秀】日非混血兒八村壘　小時習棒球　曾膺世少盃得分王

NBA選秀於香港時間周五（21日）在紐約舉行，來自日本的八村壘在首輪第九位被華盛頓巫師選中，成為第一名在選秀會中被挑選的日籍球員，也是第三名踏上NBA舞台的日本球員，寫下歷史一頁。

今年21歲的八村壘（Rui Hachimura）在日本富山縣出世。八村是日非混血兒，父親為西非貝寧人，母親是日本人。他身高2.03米，在球隊中司職小前鋒和大前鋒。

21歲日籍小前鋒／大前鋒八村壘（Rui Hachimura）。（視覺中國）

八村並非自小便專注在籃球上，因為他的祖父喜歡打棒球，因此將八村取名為「壘」。他小時候曾當棒球捕手，當時偶像是日本傳奇鈴木一朗。受漫畫《男兒當入樽》（Slam Dunk）的啟發，在初中時開始接觸籃球。13歲時，他經詳細考慮後，選擇自己最喜歡的籃球，開展後來的籃球路。

八村壘於13歲時選擇專注在籃球場上，為他最熱愛的運動奮鬥。（視覺中國）

雖然他較遲才建立他的籃球路，但表現卻一鳴驚人。他在高中加入宮城縣的籃球名校明成高校，接受全面訓練。他在2013年代表日本參加亞洲U16青年籃球錦標賽，多次成為日本隊內的得分王和籃板王，每場平均交出22.8分、12.6個籃板及2.8個封阻，助日本奪季軍而回。翌年，他出戰U17世界青年籃球錦標賽，場均得22.6分，成為世少盃的得分王。他在面對實力較強的美國隊時，日本隊全隊僅得38分，但八村一人獨攬25分，足見其實力和無畏無懼的心態。

八村壘無懼對手的防守，每場均能交出統治級數據。（Getty Images）

八村在各項大型賽事的高水平表現，令他獲邀參加Jordan Brand Classic訓練營。他造出了9分、5籃板及1封阻。所有人都看到他的能力，令他獲美國多間大學青睞。他在2016年拿着岡薩加大學（Gonzaga University）的獎學金到美國發展。經嚴謹的訓練後，他在大學三年級打出最突出的一季。他的外線命中率為41.7%及場均得分19.7分，協助校隊打入NCAA錦標賽8強。他亦為日本在世界盃亞太區資格賽披甲上陣，奇蹟扭轉0勝4敗的逆境，打入32強。

八村壘在三年級時代表岡薩加大學（Gonzaga University）出戰的表現達到巔峰。（Getty Images）

他多年來持續的出色表現為他的NBA選秀之路奠定基礎，終在香港時間周四的第一輪選秀以第9順位，獲挑選加入華盛頓巫師，來年將為巫師出戰。他同時成為史上第一名經第一輪選秀進入NBA舞台的日本球員。

八村壘在NBA第一輪獲選加入華盛頓巫師。（Getty Images）

對於在國中時還未知道什麼是NBA，也沒想過有一天真的能走到NBA的八村接受媒體訪問：「這是很難以置信的。對我、我的家庭和我的國家來說，都有很大意義。」他特別感謝他的啟蒙教練，他仍記得當他第一次步入球場時，教練已認定他能到NBA發展，給予他無限的信心。他更以日文向日本球迷笑說：「我做到了！」

八村壘得知結果後與同伴擁抱，並感謝教練、家人、團隊和隊友支持。（Getty Images）

過去日本球員計有田臥勇太在2004年成為第一名日籍球員參加NBA，他以自由球員身份加入太陽，並在同年11月後備出賽；第二名日本球員則是2018年與曼菲斯灰熊簽約兩年的渡邊雄太。八村壘是第三名站上NBA球場上的日本球員，更是第一名通過選秀加入的球手。