【NBA選秀】威廉臣大熱成狀元投塘鵝　八村壘成日本第一人

萬眾矚目的NBA新球季選秀，杜克大學3位新星當然是今年的焦點所在，「體能怪物」威廉臣（Zion Williamson）大熱被塘鵝選中成為今年的新秀「狀元」，而他的兩位杜克拍檔同樣在頭10位被選中。另外，日本及貝寧的混血兒八村壘，成為首位日本人在首輪選秀第9位被巫師選中。

杜克三子威廉臣﹑RJ巴納特（RJ Barrett）及列特殊（Cam Reddish）在一同參與今年的NBA選秀會，而獲得狀元籤的塘鵝，選上今年的狀元大熱門的「體能怪物」威廉臣，成為安東尼戴維斯後第2位加盟塘鵝的新秀狀元。

NBA選秀會在香港時間今早舉行，一眾新秀聚首一堂。（Getty Images）

威廉臣大熱成為今年狀元。（Getty Images）

大熱當選狀元的威廉臣，再度表示難以置信，而他談及母親時不禁感觸落淚，「我不敢相信有機會成為新秀狀元，要不是媽媽放棄她自己的生活，並把她自己的夢想放在我的身上，否則我將不會得到如此成就。」

威廉臣的母親亦為兒子流下喜悅的眼淚，指她替兒子感到十分高興，並指兒子一直的努力並沒有白費。

"I wouldn't be here without my mom. She did everything for me."



What a moment for Zion Williamson, who shed tears after being drafted No. 1 overall. #NBADraft pic.twitter.com/WBVSRPr04K — SportsCenter (@SportsCenter) June 20, 2019

取得「榜眼」籤的灰熊，選中莫瑞州立大學（Murray State University）的二年級生，司職控球後衛的莫蘭特（Ja Morant），上季在NCAA賽事場均交出24.5分及10個助攻。該名19歲的控衛表示，加入NBA是實現夢想的第一步，「多來打拚至今，我經歷過不少才可加入NBA，我感到十分雀躍，因為有機會可以實現多年的夢想。」

以「榜眼」身份加入NBA的莫蘭特，在父親陪同下出席選秀會。（Getty Images）

同樣來自杜克的RJ巴納特，以「探花」身份被紐約人選中。身高6呎7吋的19歲加拿大球員，當現場宣布他被選中後，他隨即伏在父親的肩膀落淚，百感交集，「我當然感到十分高興，這是我落淚的原因之一。另外，我的爺爺是紐約人的忠實球迷，但他在最近去世了，十分傷心他未能親眼看到這一幕。」

RJ巴納特被選中時感百感交集。（Getty Images）

另一位來自杜克大學的列特殊，同樣在首輪第10位被鷹隊選中。另外，日本及貝寧混血兒八村壘（Rui Hachimura），成為首位日本人在首輪第9位被巫師選中。

日本及貝寧混血兒八村壘，成為首位日本首輪選秀被選中。（Getty Images）

NBA選秀首輪第10位被選中球員（按圖放大）