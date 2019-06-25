【學界馬拉松】聖士提反首仗遭淘汰　寄宿「少爺兵」欠經驗

學界四大賽的最後一役，全港籃球馬拉松也拉開戰幔；全場20分鐘，把握到就能闖一下關，一旦失手就要停下一年。汰弱留強，不少學校只能有一場比賽的光輝，聖士提反書院正是一員。

面對高大壯碩的對手將軍澳香島中學，聖士提反（赤柱）身型顯得更瘦小，加上對手一持球就猛壓入內線單打，聖士提反（赤柱）無力招架，首節被拉開9：17。但下半場慢熱的聖士提反（赤柱）找到自己的進攻節奏，多次「猜空」嘗試在外圍起手，其中陳宇熙兩球「Long Two」再轟入三分，一口氣攻入7分，但最後以18：35落敗。

身型被比下去，但下半場見聖士提反（赤柱）找到自己進攻的方向。（張倩儀攝）

有空就起手，沒有空就找隊友，簡而明的指示，球員們都沒有想太多。（張倩儀攝）

黝黑的膚色讓陳宇熙更顯瘦削，這聽起是對女生的讚美，卻對男生有反效果。今年中二的他，伙拍師兄們出戰，更像是上了一課，「對手都很高，很壯也跑得很快！自己身高不夠，都不夠撞。」看起來他有點害羞，一句起兩句止；在場上也只敢在外圍，比較少切入硬撼高牆。「我知道自己矮，鏟入去很難，所以外圍三分要準才可以。」

今年只是中二的陳宇熙下半場射入七分，讓教練為之驚喜。（張倩儀攝）

「第一場？」「對第一場，這樣就輸了很慘，又少了比賽的機會。」陳宇熙苦笑了一下。

對聖士提反（赤柱）來說，打籃球不是一句「放學街場？」；由於一半都是寄宿學校的同學，上課放學通通都在校園內。比起一般的學生球員，他們很少機會能夠和其他人打球，教練曾憲鏜深明球員缺乏經驗，提早和他們熱好身：「我們用了個半鐘熱身，跟他們說第一節就要當是最後一節在打，至於上場還要靠他們自己。」

「這樣輸了又少了很多比賽機會。」這是他們才懂得的，因為比賽也不是常常有。（張倩儀攝）

「陳宇熙是一個很好的射手，但卻缺乏信心，今天讓多出場也是因為想讓他接觸多一點外面的對手。」見識比同年球員少，因為生活環境的關係，接觸的人相對少；平日對手都是自己的同學，留在一個溫室中，「小花們」今天就有一個很大的衝突，潛能也是被激發出來。「出到來是有點怯場，雖然輸了，卻比我想像中好很多。」空就起手，不能起手就找隊友，沒有太複雜的指示，也不希望學生們想太多，太多顧慮。「我笑他們是『少爺兵』，不是負面的形容，是因為環境。有這樣的表現是意外的驚喜，證明他們也能做到。