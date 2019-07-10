【甲一籃球】滿貫防守難阻泰那　永倫21分差距大勝　扳平場數1：1

今季冤家路窄的滿貫與永倫於周三晚（10日）在灣仔修頓室內場迎來他們第5度對壘，爭奪打入總決賽的最後席位。 局數落後局數0：1的永倫今場相當進取，一開波即以9：0搶佔優勢領先，滿貫在防守端未能向賀斯福及泰那施壓，進攻時被永倫夾擊令他們把握力欠奉，一直未能突圍反超前，最後永倫以82：61擊敗滿貫，在三盤兩勝制的四強戰扳平場數1：1，下周二（15日）將上演爭入總決賽的生死戰。

滿貫今場有別於上場部署，上半場轉以歐陽維江、林俊光輪流針對防守干擾泰那，不過似乎未算奏效，泰那一開波命中三分為永倫先開紀錄，配合經驗戰將潘志豪上籃得手再博得罰球且命中，洋將賀斯福在接應傳球快攻建功，一口氣打出一波9：0領先滿貫。

滿貫隨後憑張偉康命中三分球「止血」穩住形勢，加上費格遜逐漸適應節奏上籃得手，追至5：9。不過滿貫在初段的防守確實未能給予永倫壓力， 泰那不斷在賀斯福、方誠義的單擋協助下，頻頻突破切入得手。滿貫幸得後備入替的周家駒接連命中三分線加上閃躲賀斯福防守上籃得分，為滿貫以12：18縮窄分差完第一節。

泰那（中）今場手感炙熱，即使面對滿貫3將夾擊亦難阻他跳投得手。（任祉羲攝）

滿貫的葉俊傑（左）初段尚未入局，屢出現傳球失誤。（任祉羲攝）

滿貫在第二節的防守表現似乎未有改善，不過射手張偉康、歐陽維江找回三分球手感建功，加上費格遜未能突破永倫防線，改以外投一度追至28：30。

無奈永倫「雙鬼」泰那、賀斯福甚具狀態，加上隊友屢次憑傳球令滿貫補位「甩漏」，被泰那藉以切入得手，令滿貫欲以三分球追分亦徒勞無功，繼續以43：33的10分之差領先滿貫。

經過上場對壘，賀斯福（左）適應費格遜（右）的打法，今場他的貼身防守令費格遜不如上場在內線取得甜頭。（任祉羲攝）

滿貫主將張偉康一臉無奈。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫在第三節開始盡力反撲，由費格遜一記入樽大振士氣，不過泰那未有減慢進攻節奏，能剷擅射的他即使未能爆入內線仍能在中距離跳投得手。

滿貫的費格遜在下半場射起三分球手感，見看未能突破禁區防守，他轉而在三分線發炮，加上永倫尾段隊際犯規已滿，他多次博得罰球，力追至51：58仍然落後完第三節。

泰那（左）今場無人能阻，獨轟35分助球隊仍有爭奪總決賽資格的機會。（任祉羲攝）

+ 8 + 7 + 6

永倫在進入末節仍然保持領先優勢，滿貫未有放棄，陣中張偉康、歐陽維江在三分線建功力追分差，可惜球隊因體力下降在防守端未能阻擋泰那，回防腳步變慢被永倫屢屢快攻反擊。

最後永倫在泰那攻入全場最高35分下，以82：61力壓滿貫，追回場數1：1。