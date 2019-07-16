【甲一籃球】泰那最後一擊被判無效　憾負滿貫與東方龍獅爭季

滿貫與永倫這對冤家今季已5度對壘，兩軍於周二晚（16日）最後一場四強戰爭奪晉級決賽席位。在採用三盤兩勝制的四強戰中，雙方各有一勝在手，故此今場為他們爭奪決賽資格的生死戰。 永倫一開波由即由泰那發動快攻、賀斯福在籃底建功加上方誠義於中距離得手，打出一波21：7的攻勢。不過滿貫未有放棄，在第二節開始由費格遜在籃底頻頻得分，加上葉俊傑、張偉康在三分線頻頻追分，以及歐陽維江偷截製造反攻，林俊光在防守施壓，助滿貫大打反擊戰，最後以71：68險勝永倫，殺入下周二（23日）移師灣仔伊利沙伯體育館舉行的總決賽，與南華爭奪冠軍寶座。

永倫今季與滿貫曾5次交手，以3勝2負稍勝一籌，不過滿貫未有顧慮太多，着重針對防守永倫的主攻端泰那。滿貫今場入局明顯慢熱，加上他們未能突破永倫防線，進攻欠缺板斧，故葉俊傑、費格遜、林俊光欲嘗試以三分球進攻惜欠缺把握力，更被永倫賀斯福搶得籃板製造快攻，永倫首節一度領先21：7。

惟滿貫隨後憑張偉康命中三分球穩定軍心加上費格遜打回教練部署，以身形突破入籃底得分，追至13：25完第一節。

葉俊傑（右）在首節稍為慢熱，不過他在第二節開始入局，憑三分球建功及於防守施壓。（任祉羲攝）

費格遜（右）殺入禁區跳投。（任祉羲攝）

歐陽維江不時偷截製造快攻反擊。（任祉羲攝）

永倫帶着12分優勢進入第二節，滿貫站穩陣腳後，由葉俊傑及張偉康先後命中三分球，加上歐陽維江於防守端壓迫偷截再快攻上籃及低位入楔建功，一口氣打出10：0的攻勢力追至23：25。

永倫面對來勢洶洶的滿貫，由新加入的洋將Eriobu以三分球兼射入「And-1」再度稍為領先至29：23。打起士氣的滿貫加快進攻腳步，雙方得分梅花間竹，滿貫在防守施壓，張偉康在偷截後再長傳予前場葉俊傑再傳予在籃底入樽的費格遜，追至31：31扳平比數，大振士氣。

永倫的泰那再次以其擅長的突破切入得手，稍為穩住局面以38：34稍為領先完上半場。

費格遜（右）首節欲從三分線得手，可惜把握力欠奉，轉而改從轟入籃底進攻。（任祉羲攝）

張偉康（中）帶球到三分線惜立即被泰那及方誠義夾擊。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫葉俊傑轉以進攻為主，找回外投手感的他在其他隊友傳球拉開空位令永倫疏於防守他，他把握機會先命中三分球追近比數至37：40，隨後再有張偉康在零度位建功縮窄分差。

永倫有賀斯福在籃底屢屢勾手得分，不過葉俊傑再次三分球中鵠，配合歐陽維江抄截快攻得手，一度以47：44反超前，大振士氣。永倫續以泰那為進攻重心，由他內外開弓，加上賀斯福及方誠義鎮守籃底，拉開空間令梁民熊在三分線得手，內外夾攻下未有讓滿貫佔有甜頭，永倫以56：55領先1分完第三節。

方誠義（中）衝搶籃板。（任祉羲攝）

梁民熊（中）欲上籃得手可惜被夾擊。（任祉羲攝）

雙方在末節將節奏推快，滿貫眾將繼續向泰那防守施壓，雙方互有攻守，滿貫由費格遜屢屢突破在籃底得手，永倫亦不甘示弱，反應靈活的方誠義兩度在低位入楔建功以61：59稍稍領先。

不過滿貫射手張偉康在今場手感炙熱，接連貢獻3記三分球加上費格遜再次爆硬籃底得手，助球隊在完場前3分鐘一口氣追至70：64。惟永倫的賀斯福再次在禁區位置勾手建功，加上梁民熊命中兩罰球追至68：70。

費格遜隨後在完場前1.6秒博得罰球，可惜2投1中，在完場前1秒被永倫的泰那搶得防守籃板且帶到中場命中遠程三分波，由於引起爭議，球證在翻看官方錄像後判定泰那在完場哨響後才起手，故未被計算在內。滿貫驚險以71：68戲劇性擊敗永倫，首次殺入總決賽，將與南華爭奪總冠軍之位，永倫則跌入季軍戰鬥東方龍獅。

+ 13 + 12 + 11

進攻能力全面的泰那（右）內外開弓，外投、突破切入均能建功。（任祉羲攝）

費格遜入樽挫永倫銳氣。（任祉羲攝）

張偉康在末節連入三記三分球為球隊進一步拉開比數。（任祉羲攝）

費格遜感謝球迷支持。（任祉羲攝）

在等候球證商討泰那最後一擊時，張偉康（中）在旁憂心忡忡。（任祉羲攝）

在確定泰那三分球入球無效後，張偉康（中）興奮得擁抱好拍擋歐陽維江及王祐天。（任祉羲攝）