【NBA】火箭夏登今夏再研發新招　豪言不用適應韋斯保克打法

火箭王牌夏登的Step-back跳投可算是當今球壇一大利器，不常有球員可以攔得住他，雖然看似走步，而且亦試過出錯導致走步，但夏登依然會在需要時使用這絕招。 不過NBA競爭激烈，為了不讓對手看穿自己，「大鬍子」在一個球迷見面活動上自稱已有新招，雖然看似走步，但保證沒有犯規。

夏登將Step-back跳投練到「化境」，上一季改進Step-back跳投，令到動作上看似有兩次Step-back，但未有走步犯規。不過，這個動作在規則上雖然容許，但不少網民都認為這個動作走步，而且夏登亦曾在對爵士的常規賽關鍵時刻出現失誤走步，但球證走漏眼，令到這名被稱為「Side step-back jumper」動作充滿爭議。

夏登的Step-back跳投成為了其進攻最大利器之一。（Getty Images）

今年新招更似走步

近日一個球迷見面會上，夏登被一名小朋友問到為何會開始用「走步Step-back」，夏登解釋道：「在NBA這樣高水平的籃球比賽，你每年一定要尋找進步的方法，每年一定要創造優勢。這正是我做的，但那不是走步。」

「這年我想到了一招更有創意的，看起來似是走步，但一定不會犯規，」這名29歲後衛又說：「老實說，每當我去外地訪問，或在美國時，都會見到小朋友練Step-back或是其他招數，因為這會讓你得到機會比其他球員更突出，這亦是我追求的，所以直到他們吹罰走步時，我會再找其他方法去變強。」

夏登指新招看起來似是走步但保證沒有犯規。（Getty Images）

夏登：跟韋斯保克自然會合拍

火箭今夏與雷霆進行重磅交易，得到了星級控衛韋斯保克。雖然「潮韋」在雷霆時曾與夏登共事，但當時夏登在球隊定位為第6人，現在大鬍子在火箭為必然正選，亦有絕對的控球時間，韋斯保克亦是需要有球在手的球員，兩人會否因此重新適應打法？

「沒有、沒有、沒有，」夏登談及與韋斯保克再合作，有否需要作出改變去適應：「我們在NBA及奧運都曾同隊過，而且當大家的球技都這樣好的時候，自然會合拍。我們會自然地溝通、一步一步完成進攻、找到答案繼續前進。」夏登又說：「當球隊有高籃球智商的球員時，只要球員願意作出犧牲，一切都會船到橋頭自然直。」