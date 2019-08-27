【NBA】「魔獸」懷特侯活重返湖人　頂替重傷吉辛斯

「魔獸」懷特侯活（Dwight Howard）落實重返湖人。據報，懷特侯活與湖人簽了一份為期一年的非保障合約，他將會穿上39號球衣。

NBA球隊湖人在美國時間昨晚（8月26日）宣布，簽回舊將懷特侯活。33歲的懷特侯活在12/13球季離開魔術加盟湖人，但一季後離隊，如今事隔6季後重返湖人。在過去6季，他曾為火箭、鷹隊、黃蜂及巫師效力。他在今夏被交易到灰熊，之後買斷了與灰熊的合約，轉投湖人。

湖人在美國時間昨晚宣布侯活回歸。（湖人Twitter）

懷特侯活（右）當年曾跟慈世平（左）及拿殊做隊友。（Getty Images/資料圖片）

懷特侯活在12/13球季的部分湖人隊友（按圖放大）：

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雖然湖人沒有披露合約細節，但據之前美國傳媒消息，湖人跟懷特侯活只簽下一份為期一年的非保障性合約，價值260萬美元。這份合約可稱為「夏季合約」，沒有工資保障，懷特侯活的人工按日計算，由10月21日起計，他每成功入一日球隊大名單，他可獲14490美元的日薪。

懷特侯活在12/13球季曾為湖人效力。（Getty Images/資料圖片）

懷特侯活上季效力巫師。（Getty Images/資料圖片）

湖人中鋒吉辛斯（DeMarcus Cousins）在訓練時膝部韌帶撕裂，很可能未開季先收「咧」，所以湖人簽入懷特侯活頂替他。除懷特侯活外，湖人中鋒位置還有麥基及安東尼戴維斯可選擇。為了騰空位置，湖人放棄了前鋒賀文（Aric Holman）。