【NBA】侯活尋求買斷灰熊合約　闊別6年勢重返湖人

多家美國傳媒報道「魔獸」懷特侯活（Dwight Howard）即將重返洛杉磯湖人的消息，並指侯活正在參與湖人的訓練營，表現「洗心革命」的決心去博取占士、戴維斯及湖人一眾管理層的決心。現在只待買斷與灰熊的合約，就會以1年260萬美元（約2,030萬港元）的非保障合約加盟湖人。

侯活是在暑期休季期間，被巫師交易至灰熊。去季侯活僅為巫師上陣9場便因腰傷收咧；過去3季侯活已轉了3支球隊，外界開始批評他不認真對待比賽。

去季侯活僅為巫師上陣9場便因腰傷收咧，在暑期休季期間，被巫師交易至灰熊。（Getty Images）

有指侯活在休季期間減掉了25磅體重，並在訓練營中顯示其身體狀況良好。（Getty Images）

根據《The Athletic》記者Shams Charania透露，侯活這試訓表現出色，他也和湖人上下的會面中深情表白。在過去的這個星期，湖人也對侯活做了很多調查，收集了很多資訊，包括現役球員的集體意見，是否一致同意侯活加盟。有指占士和戴維斯已表示同意；朗度和麥基等球員也和侯活溝通了，互相表明心志。

據悉，侯活在休季期間減掉了25磅體重，並在訓練營中顯示其背傷已癒，湖人希望他能加下籃底攻守力量，以彌補今夏同樣以自由身加盟、上周訓練時受傷前十字韌帶撕裂的吉辛斯（DeMarcus Cousins）。

懷特侯活2012-13年球季曾效力湖人。（Getty Images）

33歲的侯活是2004年的NBA新秀狀元，獲魔術選中的他效力球隊八年後於2012年轉投湖人，一季後加盟火箭，之後曾效力鷹隊、黃蜂和巫師。湖人管理層已表明，會根據侯活的行為而非其說話來來判斷他合適與否。

ESPN籃球記者Adrian Wojnarowski引述聯盟消息指，侯活會放棄與灰熊560萬美元合約中的260萬美元，如果他能在湖人的名單中留效至1月7日之後，他正可得到老將底薪的260萬美元年薪。對於接收侯活後從未打算把他帶到訓練營的灰熊而言，是單頗理想的交易。