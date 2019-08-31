【Red Bull Reign】征多倫多鬥世界列強　港男籃抽上籤

代表香港遠赴加拿大多倫多出戰「Red Bull Reign 3 人籃球賽全球總決賽」的男、女子隊，在當地時間周五晚，以別開生面的方式抽籤，結果男子隊將與東道主加拿大、中華台北及黑山同組，避開不少勁旅，四子亦希望把握機會躋身次圈。女子隊將與加拿大、英國及俄羅斯爭奪錦標。

由蘇尚瀛、葉俊傑、鍾俊昇和鄧志恒組成的Start Unknown及以卓婷夥拍李祉均、王家怡及陳偉萍組成的RBHK，在早前進行的港澳區預賽中脫穎而出，代表香港遠赴多倫多征戰「Red Bull Reign 3 人籃球賽全球總決賽」。他們一行8人在當地時間周五（30日）上午，到達比賽場地「The Bentway」，並以加拿大國家電視塔（CN Tower）為背景，在草地上合照留念。及後，兩支香港代表與其他地區的代表，在附近的一個室內籃球場稍作熱身，卓婷更與來自科索沃的男子球員「1on1」切磋。

港籃四子以加拿大國家電視塔為背景，一同跳起合照。（趙子晉攝）

男子隊派出蘇尚瀛與葉俊傑為代表，在籃球機取得198分。（鄭子峰攝）

主辦方面在當地周五晚，於多倫多的紅牛總部舉辦抽籤儀式，以別開生面的方式，在籃球機上鬥取高分決定種子排名，香港男子代表派出蘇尚瀛及葉俊傑，最終取得198分，以7號種子進行抽籤。該支港籃代表抽中與「頭號種子」、以大學生組成的中華台北、東道主加拿大及黑山同列A組。另外，女子隊同樣以籃球機決定種子排名，港籃將以2號種子身份出戰，與加拿大、俄羅斯及英國爭奪冠軍寶座。

卓婷與科索沃的男子球員切磋球技。（鄭子峰攝）

來自12個國家或地區的男子隊伍，將以4支球隊為一組，並以單循環形式決出6支出線隊伍，而出線的6支球隊將分成兩組，再以分組賽形式爭奪最後4強席位。女子賽事方面較為簡單，4支包括香港在內的參賽隊伍，將在一個小組內戰雙循環決出兩支決賽隊伍，爭逐錦標。

王家怡與隊友在籃球機上取得161分，結果以2號種子身份出戰。（鄭子峰攝）

四子在抽籤後表示以籃球機得分高低定種子排名，感覺新穎，他們亦對抽籤結果甚為滿意，並希望乘勢取得出線資格，「十分雀躍有機會與加拿大交手，因為今日在比賽場地已看到他們的實力，希望在他們身上能夠學習更多。當然學習之餘，我們亦希望在中華台北及黑山身上取得勝仗，爭取出線席位。」

港籃一眾球員在抽籤儀式上接過印有香港區旗的球衣。（鄭子峰攝）