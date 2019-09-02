【男籃世界盃】美國首戰輕取捷克　年輕新秀擔大旗

美國男籃隊出戰中國舉行的男籃世界盃，昨日（1日）於E組首戰由爵士得分後衛米曹（Donovan Mitchell）領軍下，輕鬆以88：67擊敗捷克，旗開得勝。

美國隊首戰在上海對捷克，兩名去年位列新人獎最後三強球員米曹及泰譚（Jayson Tatum）均任正選，其中米曹取得全隊最高16分。而獨行俠前鋒夏里遜班尼斯（Harrison Barnes）14分，黃鋒後衛甘巴獲加（Kemba Walker）13分。全隊12人上陣，只得補選入隊的金塊中鋒布林利（Mason Plumlee）捧蛋。落敗的捷克陣中唯一NBA球員，公牛得分後衛沙托蘭斯基（Tomas Satoransky）取得全場最高的17分。

米曹大力入樽 !（Getty Images）

泰譚面對捷克球員阻截。（Getty Images）

布林利（右）上陣不足6分鐘，兩射不中。（Getty Image／資料圖片）

美國賽前有多名NBA頂級球星宣布退隊，雖然眾將均來自NBA，但星味大減，甚至教練團有普波域治、卡爾及鷹隊皮雅斯（Lloyd Pierce）。不過，論整體實力，仍是本屆賽事奪冠大熱。他們將於明晚對戰首仗挫日本的土耳其。

沙度蘭斯基為全場得分最高球員。（Getty Images）

而中國在A組首仗旗開得勝，在易建聯領軍下以70：55挫科特迪瓦。「易帝」以隊長身分射入19分，帶領球隊輕鬆取勝。不過，陣中10次起手射三分波，僅得中鋒周琦射入1個。相反，科特迪瓦依賴外圍投射，23次三分波，射入7個。中國今晚8時將對戰波蘭。