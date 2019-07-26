【男籃世界盃】美國更新集訓名單　退隊陣容實力更強？

由於夏登及安東尼戴維斯等球星相繼退出，美國男子籃球隊更新出戰世界盃的集訓名單，補選謝蘭布朗及哈勞等6人，但有傳哈勞都會退出大軍。在17名集訓名單之中，僅5人曾是全明星球員。

美國男籃在當地時間昨日（7月25日）更新集訓名單，補選了6名球員，分別是快艇的哈勞（Montrezl Harrell）、金塊的布林利（Mason Plumlee）、紐約人的蘭度（Julius Randle）、公牛的楊格（Thaddeus Young）、塞爾特人的謝蘭布朗（Jaylen Brown）及史馬特（Marcus Smart）。不過，有外媒指，哈勞亦不會入隊。

快艇的哈勞獲補選入美國男籃的大軍名單，但有消息指他亦不會出戰世界盃。（Getty Images）

其他入選球員：

+ 7 + 6 + 5

在17名集訓大軍名單中，只有5人曾經是NBA明星球員，分別是速龍的羅利、塞爾特人的甘巴獲加、活塞的杜蒙特、公鹿的米度頓及盧比斯。

已宣布退出今屆世界盃球員粒粒皆星，如果他們組隊的話，實力很可能比現時的集訓名單更強。雖然很多NBA明星球員表示不會參戰世界盃，但不少人都考慮出戰明年的東京奧運。

退出世界盃的美國球員：

+ 5 + 4 + 3

美國男籃會在8月5日起到拉斯維加斯集訓，到8月底就會在主帥普波域治的帶領下出戰男籃世界盃。今屆世界盃在中國舉行，美國被編入E組，同組有土耳其、捷克及日本。