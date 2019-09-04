【男籃世界盃】美國失準險滑鐵盧　加時僅勝土耳其1分晉級

美國男籃在昨晚的男子籃球世界盃中，贏得相當驚險，他們打完4節與土耳其戰成81平手；在加時，他們要靠對手連續射失4個罰球，才險勝93：92，在E組兩戰全勝晉級。

在中國舉行的男子籃球世界盃，被編入E組的美國首戰以88：67輕取捷克，昨晚（9月3日）出戰第二場鬥土耳其，勢均力敵。美國入局較快，首節曾拉開到10：2，但土耳其企穩陣腳後，逐步拉近。美國首節領先26：21。第2節美國亦無法拉開，仍維持5分優勢，半場領先47：42。

土耳其的伊亞蘇華射入全場最高的23分。（Getty Images）

土耳其愈戰愈勇，多次追平美國，離完場12秒，他們更加全場首次領先，前鋒伊亞蘇華（Ersan Ilyasova）射入兩分，領先81：79。雖然美國的米度頓（Khris Middleton）未能命中三分，但泰譚（Jayson Tatum）博到犯規，射入兩個罰球，追成81平手，雙方要在加時決勝負。

奧斯文在美國球員的壓力下上籃。（Getty Images）

在加時，戰情開放，兩隊互有領先，土耳其靠奧斯文（Cedi Osman）及馬梅度古（Melih Mahmutoglu）的各入一記三分球，一度拉開到89：84。雖然美國之後反撲，反超前91：89，但奧斯文上籃射入，兼博到犯規再射入罰球，為土耳其取3分，再領先92：91。

美國這場贏得有運氣，就在完場前9秒，領先92：91的土耳其由巴比（Dogus Balbay）博到兩個罰球，但他全罰全炒！之後，奧斯文又博到犯規，又是兩個罰球都射失。土耳其連炒4個罰球，美國大難不死，必有後福，米度頓完場前兩秒博到犯規，他兩罰全中，助美國加時以93：92險挫土耳其。

土耳其錯失多個拋離的機會，最後美國射入兩個罰球，以一分之差勝出。（Getty Images）

雖然美國今場贏得不夠說服力，但兩戰全勝，提早晉級，下圈分組賽將會與巴西同組。內地傳媒稱，美國今場打得差，更被球迷喝倒采，現場彷彿變成了土耳其主場。F組的巴西同樣兩戰全勝，他們昨日以79：78擊敗有「字母哥」艾迪杜高普壓陣的希臘。

美國主帥普波域治（Gregg Popovich）賽後不滿球隊表現，他說：「我們一定要比今場打得更好，但這場跟一支整體表現那麼好的球隊比賽，讓我們看到一個榜樣，只要場上每個人都清楚自己的工作及責任，就能夠發揮出這樣的高水平。」

射入14分的甘巴獲加認為球隊有很大進步空間。（Getty Images）

今場射入14分的甘巴獲加（Kemba Walker）亦承認：「這是一場不可思議的比賽！同時間，我們見到自己還有很大的進步空間。我們是一班年輕人，我們是一支全新的隊伍，還需要繼續學習，了解每個隊友。不過，我覺得這場勝利可以幫到我們，帶整支隊伍更上一層樓。」

然而，美國完場前有個壞消息，泰譚扭傷足踝傷出，今日會接受詳細檢查。他賽後說：「我有點滑倒，扭一扭足踝。比起剛扭到的時候，我覺得已經好一點，現在可以行到路。不過，還有明顯的痛楚。」美國明日會對日本。

美國主帥普波域治不滿意球隊的表現。（Getty Images）

美國對土耳其精華片段：