【NBA】42歲卡達的最後探戈　紀錄性第22個球季再續鷹隊

不經不覺，卡達已經42歲，由「半人半神」到「老飛人」，這名出身北卡萊納大學的傳奇球將，終於選擇停下來，8月時宣布2019至20年球季後退休，正當大家都在猜他會哪一隊完成最後一季時，鷹隊宣布與卡達再續約一年，讓「Vinsanity」在阿特蘭大完成紀錄性第22個球季。

鷹隊日前於社交網站宣布，與卡達再續一年約。上季加盟鷹隊的卡達，去季場均上陣17.5分鐘、7.4分、2.6個籃板，為重建中的鷹隊在常規賽出場76場，年過40仍是活力充沛，而且不時都會為球隊帶來驚喜。

鷹隊宣布與卡達續約一年。（Atlanta Hawks twitter）

有機會創NBA新歷史

根據美國體育數據庫Elias Sports Bureau記錄，如果8度入選全明星隊的卡達，來季到新年時仍是鷹隊成員，將會成為NBA史上首名在4個年代都有出過場的球員。鷹隊是卡達職業生涯第8支球隊，這名於1998年成為NBA一員的後衛，在8月時宣布來季後退休。

卡達1998年選秀被勇士在首輪第5位選中，其後速龍以同年選秀會第4名的占美臣交換，於多倫多展開其傳奇生涯。卡達於首個球季就成為速龍不可或缺的主力，令到這支加拿大球隊由魚腩變成可觀性極高的球隊，成為該季最佳新人。

卡達去季於鷹隊表現依然不俗。（Getty Images）

卡達年過40，但入樽依然「易過食生菜」。（Getty Images）

卡達另一代表作為2000年明星周的入樽賽，360度轉身大風車入樽、與表親麥基迪合作的跨腿「拆你屋」等表演，令2000年入樽賽成為了明星周末史上最經典的場面。2004年離開速龍後，卡達輾轉效力過籃網、魔術、太陽、獨行俠（前名小馬）、灰熊及帝王，到2018至19年球季與鷹隊簽約。

來年1月底滿43歲的卡達，21個球季至今上陣達1481場比賽，已累積25430分，平均每場17.2分、4.4次籃板、3.2次助攻。