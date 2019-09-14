【NBA】利雲斯頓結束15年職業生涯　「感激傷患使我證明自己」

在職業生涯多次受到嚴重傷患困擾的利雲斯頓（Shaun Livingston），在金州勇士贏得3隻冠軍指環，透過社交網站宣布結束15年的職業生涯。他在勇士的隊友史堤芬居里亦表揚他是「終極勇士」。

現年34歲﹑效力勇士的利雲斯頓，在今夏被勇士放棄，而他透過社交網站發長文宣布退役，「15年的NBA生涯終告一段落，並不容易以一個詞語去形容整段旅程。即使我在生涯中多次受傷，但它給予我機會去尋找及證明自己，我在聯盟中多年的堅持，顯出我的性格及價值。我感激我的家人及一眾在籃球路上幫助過我的人，尤其是與我合作過我的隊友﹑教練及工作人員，在你們的幫助下才有一段如此精彩的旅程。我向妻子及兒子承諾，未來日子將有更加光明。」

利雲斯頓透過個人Instagram宣布退役。（Instagram截圖）

利雲斯頓助勇士4季內奪3冠（按圖放大）

利雲斯頓的隊友史堤芬居里（Stephen Curry）亦在Instagram上，向隊友送上祝福，「我不能以字句形容利雲斯頓對我的影響及對勇士的貢獻，他是個『終極勇士』，希望你在人生的新一頁一切順利，好好享受。」

「咖哩仔」居里同在Instagram發文祝福利雲斯頓。（Instagram截圖）

利雲斯頓在2004年以首輪選秀第4位被快艇選中，加入NBA，但他在2007年左腳前十字韌帶斷裂，使他在07/08球季全季報銷。他在重傷後，分別多次轉效不同球隊，利雲斯頓在2014年轉投勇士，他終於以健康的身體代表勇士出戰，並在球隊成為主要的後備力量，更在2015﹑2017及2018年奪得3隻冠軍指環。