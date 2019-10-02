【NBA】尼拉特新歌批奧尼爾奪標靠搭車　巨無霸不留情還擊

尼拉特大戰奧尼爾！？沒錯，兩人真的爆發激鬥，但並非以球員身分，而是以Rapper身分在網上爆發激鬥。

拓荒者控衛尼拉特（Damian Lillard）上周於一個網台節目，自詡Rap功力比奧尼爾更勝一籌，更指對方並非真正Rapper。巨無霸不久就出歌還擊，指尼拉特不是NBA精英後衛。藝名「Dame D.O.L.L.A.」尼拉特近日於「soundcloud」出新歌《Reign Reign Go Away》，狠狠地諷刺奧尼爾的傳奇球員生涯。

尼拉特Diss奧尼爾靠別人才贏得總冠軍。（Getty Images）

奧尼爾NBA生涯共贏得4次總冠軍。（Getty Images）

本地排球強強對決 即買會長盃兩日門票

奧尼爾NBA生涯贏得4次總冠軍，3次在湖人與傳奇SG高比拜仁（Kobe Bryant）一起奪得，2006又在熱火與上季退休的韋迪（Dwyane Wade）捧起總冠軍。不過，尼拉特就諷刺他：「我們可能要在金考（聯邦快遞旗下一印務公司）工作，但Kobe（高比拜仁）幫你贏了數枚冠軍指環。」又有歌詞：「就算在邁阿密，也是靠閃電俠（Flash/韋迪外號）的力量捧盃。」

《Reign Reign Go Away》- Dame D.O.L.L.A.（點擊聽歌）

奧尼爾與高比拜仁一起贏得3次總冠軍。（Getty Images）

奧尼爾嘲實力連阿里沙也不如

被人批評「搭車」奪標，奧尼爾很快就在instagram上載歌曲反Diss尼拉特。「花那麼久才回覆，慢慢來不用急，」奧尼爾唱道：「你永遠不會是韋斯保克，永遠不會是史堤芬居里。」巨無霸又諷刺簽下2.5億美元超級頂薪合約的尼拉特：「你銀包裏的是什麼？American Express還是Visa？」

不過，Shaq最狠的一句還是批評尼拉特的實力：「說得自己好像Bron（勒邦占士/LeBron James）一樣，但你連阿里沙（Tevor Ariza）也不是。」

尼拉特批評奧尼爾唱片大賣只因其球員身分。（Getty Images）

奧尼爾1993年推出首張大碟《Shaq Diesel》賣超過100萬張，成為了白金唱片。不過尼拉特在網台節目狠批奧尼爾當年的成功：「買唱片的人不是因為他是個真正的Rapper才買的，只不過是抱『呀，Shaq在Rap呢』的心態去買碟。」

帶領拓荒者打入西岸決賽的尼拉特，休季期間又在《ESPN》節目《First Take》與帝王中鋒巴法巴利（Marvin Bagley III）Battle，最後獲主持人Joe Budden判勝出。