【NBA】湖人新季進攻方向成型　占士戴維斯互笠高帽顯禮讓

經歷了一個漫長的夏天後，NBA球迷們終於準備迎來新一個球季，各支球隊在美國時間周五（28日）舉行媒體日，其中今夏備受矚目的湖人掀起一波話題。在經過連續6個賽季缺席季後賽之後，紫金軍團大舉增兵，以得分重心的勒邦占士（LeBron James）為主，更獲「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）來投，令得分鋒線極具威脅，難怪占士也不禁道：「若我們不讓戴維斯大殺四方，那放他上場也沒意思。」

湖人對於重返季後賽展現決心，除了兩大前鋒占士、戴維斯之外，加上「魔獸」懷特侯活（Dwight Howard）頂替重傷的「表弟」吉辛斯（（DeMarcus Cousins），以及麥基（Javale McGee）鞏固內線，分擔防守工作，進一步釋放兩大得分點的威力。為了備戰新一季，占士在這個夏天表現低調，即將踏入35歲的他一如以往勤奮專注，戴維斯更透露占士每天一早起床，第一位場操練。低調勤力的原因離不開占士欲向所有因為年紀而低估他的人證明自己，「我整個人充滿動力。雖然我整個夏天非常低調，但我媽媽常教導我『不要老是說，要成為你所想的』，所以我想帶領湖人取得他們每年所想要的，對此我亦非常期待。」

侯活新季將披上39號球衣，相隔5個賽季再次穿上湖人戰衣。（Getty Images）

在休季期間，占士亦把握時間與戴維斯訓練、培養默契，二人似是形影不離，占士亦對戴維斯讚不絕口：「大家都知道戴維斯是如等優秀，如果我們不讓他在比賽中大殺四方，讓他落場也沒有意思。他很出色，雖然不代表我們每次都要『餵波』給他，但我們有能力這樣做。」占士言談之間似乎對此子非常滿意，亦樂意以戴維斯為進攻重心。對於占士的讚美之辭，戴維斯笑着回應：「他真好！我們二人都是無私，一心只想着勝利，這會讓我們彼此的工作輕鬆一點。」

湖人雖然手握重兵，不過亦不代表重回季後賽之路能夠輕鬆，他們要面對的有由居里（Stephen Curry）率領的勇士、「三雙機器」韋斯保克及夏登（James Harden）坐鎮的火箭，還有招攬得去季總決賽MVP尼納特（Kawhi Leonard）加盟的快艇，新一季的快艇似乎一如以往陷入混戰。

戴維斯被占士大力稱讚，似乎新一季可期待他們二人之間的化學作用。（Getty Images）

即將年屆35歲的占士不排斥再戰奧運，惟他需以健康為先。（Getty Images）

占士未來一年除了需要專注於湖人之外，不少球員來年還要面對東京奧運，早前居里、祖蒙特格連（Draymond Green）、尼拉特（Damian Lillard）、韋斯保克及夏登曾表示願意為美國隊出戰奧運。至於曾代表美國奪得倫敦奧運、北京奧運金牌的占士對此未能斷言：「我不知道，雖然我不排斥，但我希望能維持健康，這才是最重要的。」