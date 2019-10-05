【禁蒙面法】大專籃球成龍盃首輪賽事日取消　籃壇各賽事皆改期

一向被視為大專賽前哨戰的成龍挑戰盃，昨晚（4日）公布原定星期日（6日）的首輪賽事日將會取消，但隨後的賽期安排則仍在商討當中。

政府周五（4日）宣布根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，於翌日午夜零時實施。相關措施或會出現進一步的社會運動，體育界不同賽事也先後就情況宣布暫停賽事。

大專籃球中，成龍盃都為每季的前哨戰。（資料圖片／張倩儀攝）

大專籃球首個賽事成龍挑戰盃原定於今周開展；賽會本於周五下午電郵各球隊，並表示將會如常舉行各比賽：「就最近社會上各項示威及集會情況，經考慮後，於10月5日及6日的成龍盃籃球、排球及足球比賽將會如常舉行。但如於當天早上或比賽期間情勢有所改變，賽事可能延遲或取消。」但又在數小時後決定取消，而隨後的賽事日程尚在研究中。

但今年成龍盃將會因《禁止蒙面規例》的訂立，以及連日來的社會運動而暫停賽期。（資料圖片／張倩儀攝）

但根據過往例子，大專盃將會在緊接的一星期「開波」，今年也將在10月20日、亦即是成龍盃決賽翌日開始，若成龍盃順延未知會否有賽事重疊的情況出現，但一切安排仍需待賽會更新。

賽事或會因為延遲而與大專盃的賽期重疊。（資料圖片／張倩儀攝）

另外，籃總和學界聯會也因同樣情況取消賽事。分別取消康文盃10月4至6日所有比賽以及學界周六起一連三日的所有學界賽事，補賽安排同樣會在稍後公布。