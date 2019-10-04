【禁蒙面法】周末近百場足球賽事全數改期　公開劍擊錦標賽取消

香港足球總會今日（4日）公布，將今周五、六及下周日旗下所有賽事全數改期。香港劍擊總會亦宣布，周六、日的康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽會取消。

政府今日根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，並將於周六實施。有關措施或進一步影響社會情況，香港足球總會今日發新聞稿公布，「由於預計各球場附近之交通或受影響，為減低球迷前往及離開球場時可能會遇到的不便，」將全數將今周港超聯5場賽事，以及周五、六及下周日舉行的所有甲、乙、丙組及青少年賽事延遲舉行，受影響比賽接近100場。

冠忠南區（紅衫）原定於今晚迎戰傑志。（資料圖片）

5場港超賽事包括原定今晚8時於旺角大球場上演的傑志對冠忠南區、明日兩時半舉行的佳聯元朗鬥理文、香港飛馬撼富力R&F，以及下周日由和富大埔對愉園，跟東方龍獅迎戰標準流浪的比賽。足總指補賽詳情將在落實後再公布。

足總昨日曾發新聞稿，以同一理由將飛馬對富力的賽事提前3小時進行，惟今日終將賽事改期。而足總早前已因近期社會問題等因素，基於安全考慮下將旗下賽事改期，包括「香港賽馬會社區盃」、港超聯第3輪富力鬥愉園及理文對傑志。

此外，香港劍擊總會亦宣布，基於不明朗因素及顧及參賽者安全，取消本周六、日舉行之康文署公開劍擊錦標賽。