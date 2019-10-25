【NBA】聯盟最高球員科爾缺席開咧戰　腦震盪原因與高度有關

現役最高的NBA球員塞爾特人中鋒科爾（Tacko Fall）因為腦震盪，缺席首輪比賽，而腦震盪的原因是他太高了！ 外國傳媒報道，2.26米高的科爾上周五訓練時不慎撞到天花頂，雖然當日沒有不適，但翌日出現腦震盪的病徵，故為安全起見，未能在周三對76人的比賽上演NBA處子戰。

23歲的科爾雖然今夏選秀落選，但獲塞爾特人青睞，參加夏季聯賽，表現不俗，為自己爭取到合約，成為現役最高的NBA球員。在當地時間周三（10月24日）晚，塞爾特人首輪作客76人，科爾有機會上演NBA處子戰，但他因為腦震盪缺陣。

在球場上，科爾如巨人一樣。（Getty Images/資料圖片）

塞爾特人教練史堤芬斯（Brad Stevens）周三解釋，指科爾撞傷頭部，有點不適，按NBA對球員的腦震盪保護措施，他雖然隨隊到費城，但不會披甲，他將會在短期內復出。那一場，塞爾特人以93：107不敵76人。

Tacko Fall has entered concussion protocol because he hit his head on a 'low ceiling'. 🤔



(via @NBCSports) pic.twitter.com/OzBsXpJ0et — Basketball Forever (@Bballforeverfb) October 25, 2019

後來傳媒追問科爾腦震盪的原因，原來他在洗手時受傷。上周五，他在Auerbach Center參與團隊訓練時，洗手期間不小心，頭部撞到一處較矮的天花。科爾那時覺得沒有問題，在訓練後去學游泳，上完游泳課後，他返回基地獨自訓練。直至翌日早上，科爾才感到不適。

科爾今夏為塞爾特人出戰夏季聯賽。（Getty Images/資料圖片）

科爾最近正上游泳課：