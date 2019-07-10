【NBA】塞內加爾巨人驚現夏季聯賽　輕鬆入樽成焦點

NBA夏季聯賽（Summer League）驚現「巨人」！來自塞內加爾的科爾（Tacko Fall），不用費力起跳已能輕鬆離地入樽令球迷譁然，不少人關心他的籃球路發展。

在10年前或更早時候，NBA充斥住高個子，當年來自中國、身高2.26米的姚明令很多身形正常的球員站在他身旁都顯得很矮小。現正進行的NBA夏季聯賽（Summer League）竟出現了一名比姚明更高大的球員——科爾（Tacko Fall）。

科爾（黑衫）的身高比其他球員高出一截。（Getty Images）

來自塞內加爾的科爾身高2.31米，在高中時期已統治學界籃壇及屢次成為多份報章的頭版。數據分析員Jonathan Givony指科爾的身高已打破了資料庫中的所有紀錄。

科爾的身體條件在籃壇無人能及。（Getty Images）

雙臂伸展闊達2.54米的Tacko Fall，站立觸摸高度更達3米。他整個家族都是高個子，其中他約9歲的胞弟亦已有1.8米高，同樣遺傳了這個優良的身體條件。從最新NBA夏季聯賽的片段中可見，他可以稍微踮腳已能入樽，令對手的防守球員難以應付。

Tacko Fall with the classic ‘Feet Still on the Ground Dunk’ pic.twitter.com/Y6nO7TOR4s — Celtics Junkies (@Celtics_Junkies) 2019年7月6日

科爾在球場中能輕鬆入樽。（Getty Images）

科爾於當地時間上周六（6日）對戰76人僅上陣10分鐘已錄得6分、4籃板及1封阻。雖然他在過去兩場的比賽數據不算是非常亮麗，但球迷已在期待有NBA球隊會向這名球員招手。

科爾上陣短時間已能建功，得到球迷關注。（Getty Images）

雖然科爾非常受球迷愛戴，但他曾因專家的不看好而在2017年退出NBA選秀，因為NBA現時以小球戰術為主，身形高大的球員移動能力和速度較差，令他的身形反成為了他在NBA發展的重擔。這名球員在NBA的發展，球迷可拭目以待。