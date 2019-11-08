【街頭籃球】街場不再一式一樣　愛定街場化身打卡熱點

從前我們看街場，好像只能模糊的深紅色、藍色拼綠色，沒太多變色或特色。不過，從「基匯資本民坊」年初翻新啟業邨多層停車場天台籃球場後，帶來耳目一新的感覺，他們最近完成屯門愛定商場上蓋籃球場活化工程，令這老舊街場以新面貌重開。

基滙資本民坊去年開始營運社區商場，並改善商場配套及運動設施。民坊本年初先是活化啟業邨多層停車場天台的有蓋球場，重新打造一個實用之餘同樣有型格及藝術設計的街場，翻新後，成為籃球發燒友常到之處，更成為影相打卡勝地。

翻新前的愛定商場上蓋籃球場。（基匯資本民坊提供）

翻新後的街場色彩鮮縯紛鮮艷。（基匯資本民坊提供）

啟業邨有蓋街場的成功為民坊注入強心針，他們亦開始第2個街場活化項目，選擇了條件與啟業邨街場相近的愛定商場上蓋街場。愛定商場球場由本地藝術家XEME操刀，翻新後的球場亦充滿住他種像極「紅白機」時代的低像素畫風，用上不同顏色的拼合配搭，從高空看起來甚具立體感。

XEME的塗鴉有強烈個人風格，尤其那低像素畫風及拼色，非常顯眼、特別。（XEME instagram）

色彩鮮艷的拼色充滿XEME的特別風格。（基匯資本民坊提供）

除了籃球場本身之外，其旁邊疊起的貨櫃同樣重新髹漆，圖案及風格與球場呼應，甚有美式街頭感覺，型格十足。球場活化工程現已完成，球場亦重新開放，大家不妨到現場感受這嶄新風格的街場。