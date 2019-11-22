【NBA 2K20】賓施蒙斯三分球開齋即獲加分　當錫總評再升至93

籃球遊戲《NBA 2K20》更新球員數值，日前射入職業生涯首個三分球的76人後衛賓施蒙斯，其三分球的能力值急升12分至47！今季繼續高水平表現的獨行俠球星當錫的總評再加3分，加至93；而木狼的韋堅斯亦急升4分至84。

繼11月初後，籃球遊戲《NBA 2K20》再更新NBA球員數值，最受人關注的是76人後衛賓施蒙斯（Ben Simmons），他在日前對紐約人的比賽，鐵樹開花，射入生涯首個三分球，他上次入三分球已經是大學時代。現實中，這個入球值3分，但在遊戲世界，這球值12分！《NBA 2K20》將賓施蒙斯的三分球能力值加12分至47。

賓施蒙斯的三分球數值急升12！（2K20 Twitter）

獨行俠球星當錫（Luka Doncic）的總評更上一層樓，他日前對勇士只用了25分30秒就奪得30分及三雙，創出聯盟最快30、三雙紀錄。在月初的更新，當錫的總評已加3分至90，到今次的更新，他再加3分，升至93。

不過，當錫並非今次進步最大的球員，有6人的總評上升4分，包括木狼的韋堅斯（Andrew Wiggins），他今季表現擔鏡，踏入11月後，每場得分都超過20分，他今季平均得25.6，而生涯平均僅19.6分。韋堅斯總評加4分後，升至84。韋堅斯的隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）亦微升1分至91。

另一名突飛猛進的球員是黃蜂後衛D格拉咸（Devonte Graham），他上次總評急升7分至76，今次再升4分到80。有加自然有減，今次更新中減分最多的球員是古斯馬（Kyle Kuzma），他總評減3至81。

《NBA 2K20》總評升跌3分或以上的球員：

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