【NBA 2K20】當錫數值更新踏入90大關　K艾榮、艾比迪總評齊升

今季NBA已經展開半個月，有的球員表現超出預期，亦有的令人失望，所以電子遊戲《NBA 2K20》亦更新了部分球員的數據，其中今季已錄得4次「三雙」的獨行俠後衛當錫在遊戲中的總評升3分至90，而鷹隊後衛崔楊格就升4分至89。

《NBA 2K20》今日在Facebook公布所有總評有變化的球員，勒邦占士、夏登等沒有變化，76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）及籃網後衛K艾榮（Kyrie Irving）各升1分至總評92。獨行俠的當錫（Luka Doncic）進步不少，升3分踏入90大關，另外木狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）亦升1分至90，而鷹隊後衛崔楊格就升4分至89。

今次數值調整中，進步最大的球員是黃蜂後衛D格拉咸（Devonte Graham），總評加7分至76。他今季一鳴驚人，8場比賽場均得17分，場均交出7次助攻，兩項數據皆為隊中之首。

今次有3位球員的總評升了6分，分別是勇士前鋒柏斯查爾（Eric Paschall）、熱火後衛紐寧（Kendrick Nunn）及前鋒鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）。至於跌幅最大的球員，則是爵士後衛干尼（Mike Conley），跌4分至83。

《NBA 2K20》總評升3分或以上的球員：

+ 19 + 18 + 17

《NBA 2K20》總評跌3分或以上的球員：

+ 2

以上圖片來源：Getty Images