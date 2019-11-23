【香港籃球】高水平賽事一季最少僅7場？　行雙循環制見球員成長

社會的不穩定，示威活動的升溫，大概只要是香港人都不能置身事外，籃球員亦然。不少校隊、球會都因交通和安全問題暫停練習，加上比賽先後取消，大家都在當季過着「休季」的狀態。 「我半個月沒有打球了」數個球員在聊天時都提過這一句。

大專球隊每年的目標都只敢想到四強，因為萬一一失足，一場的失利就足以影響出線。（資料圖片/張倩儀攝）

我常開玩笑說香港球員都是「練習球員」，卻不是因為技術不濟而沒有上場機會，是練習時數遠超比賽機會，練兵而無用武之地，而大家都一直習以為常。直到今年暑假，Jordan Brand Invitational（JBI）大專賽讓球員們首嚐雙循環賽事，一邊叫着好累，卻一方面覺得聯賽應該是這麼一回事。

籃球總會在兩年前改革，暫停降班制兩年，讓甲一從8隊增加到10隊。今年目標達成了，然後下一步呢？（資料圖片/張倩儀攝）

作為女子籃球的最高水平聯賽，女甲沒有像男甲一一樣的資資和場地，甚至4強以外的球隊都要提早完季。（資料圖片/張倩儀攝）

事實上，香港暫時沒有正規的雙循環賽事，不論是學界、大專抑或是本地最高水平的甲一男子聯賽和甲組女子聯賽，普遍都以單循環完賽。以女子甲組為例，一共8隊，在單循環的賽制下初賽共7場，每隊只有一次對壘機會；初賽排名頭四才能晉身4強，再打一個單循環，基本上非頭四的球隊一季只需應付7場賽事，完成初賽就能提早完季。一星期兩至三次的球隊訓練，寥寥可數的賽事，香港球員的實戰經驗的確比其他亞洲地區少了許多。

先不談及職業化等關乎球員生涯的大改革，但最基本的雙循環賽制呢？

雙循環的賽制中，不少大專球隊和球員在期間崛起，新人接上來，而本來沒有發揮機會的變得耀眼。（資料圖片/張倩儀攝）

其中港人也會入場的ABL（東南亞職業籃球聯賽），每隊將與同組的4隊進行主客各兩次的比賽，與另一組的5支球隊進行主客各一次的比賽；當進入8強和4強，球隊將會進行三場兩勝制，而決賽則會以五場三勝定生死。全季最多超過30場賽事，雖然戲碼重複，但對於球隊和球員來說經驗的獲取才是重點。

一場比賽不再像大專盃的一場般「生死戰」，比賽也成為全隊成長的地方。（資料圖片/張倩儀攝）

只有本地聯賽先發展和改革，港隊才能「受益」。（資料圖片/張倩儀攝）

從JBI後，至少我，更覺得要實行雙循環或是增加比賽機會是球員成長中必須的一環。因為在大專盃，球隊只要輸一場就足以影響出線；但在JBI，每場比賽的重要性降低，球隊更願意讓新人或是欠經驗的球員上場：一來用作試陣，二來讓他們在非緊要關頭取經。的確，每隊都有後備球員在過程中找到信心，表現一場比一場好，這是有目共睹的。

女甲的情況和大專盃相若。（資料圖片/張倩儀攝）

比賽當中不只有實力，我想也絕有運氣的成份，輸一分、兩分，在香港就只能下季復仇；但在雙循環的賽制中，每隊對壘兩次，至少能有一次「翻啅」的機會。從檢討第一場敗因，到第二次碰頭的改變，這大概是練球得不到的進步，也能見球隊對「復仇」的心態，想贏回來的心情往往更見全隊「從失敗中學習」的意味。對於長遠發展籃球的球員和球隊，比賽不僅是驗收成果的畢業試，卻是長考長有的小測。

不少學界升上大專和甲一的球員反而只有更少的出賽機會。（資料圖片/張倩儀攝）

雖然明白賽制牽連不少安排，但本地球員一年或只有少量比賽機會，實在可惜，畢竟他們繼續留守球圈也不是為打而打。其實除了雙循環，還有不少賽制的例子可參考：台灣SBL的分為上、下半季，總冠軍就由兩個半季的冠軍進行7戰4勝制的對決產生。就算各地的文化不同，但總有一個較合香港球壇的對賽制度。

東方龍獅是香港唯一一隊職業籃球隊，因在甲一和ABL雙線出賽，機會遠超其他球隊。（資料圖片/張倩儀攝）

修身，齊家，治國，平天下；籃球也一樣。從個人技術、體能到籃球知識，到球隊和本地聯賽，再發展到亞洲和世界；但實際上香港的體系上仍追不上亞洲，甚至是台灣的步伐。可能有人會說：其他地區籃球產業發展多年，甚至大多已經職業化，香港依然處於業餘聯賽的情況。我想至少不能停濟不前，一步步的尾隨亞洲球隊的步伐，不管是香港籃球的最高殿堂，男子甲一組、女子甲組還是大專盃，思考從賽制改革，我想這是必須的。