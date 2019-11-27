【B League】日本職籃開放亞援　台灣SBL或再受衝擊？

要數亞洲籃球，球員要向外跑，大多數都會想到CBA；就算是台灣，不少球員也放棄在台的SBL，往聯盟競爭力和對手更強大的CBA闖，除此以外身價也是兩倍起跳。現在，亞洲球員又多了一項選擇，就是日本的B League。

B League公布最新洋將規定，2020-2021年新賽季開始每隊可以新增1名「亞洲外援」的位置，但只限於台灣、中國大陸、菲律賓、韓國及印尼球員。目前B League每隊可註冊3位洋將以及1位歸化球員，將從原本只能註冊2位洋將，擴增至3位。至於比賽限制，今年最多可有2名洋將加1歸化選手同時在場上，之後將變成2洋將配1歸化或1亞洲籍外援。由於不是每一隊都會有歸化球員，亞援就成為另一個補強方法。

於6月的千葉記者會公佈，富樫勇樹成為B League首個年薪超過1億日圓的日本籃球員(不計算歸化日本籍球員)。（張倩儀攝/資料圖片）

現只限五個地區 香港未被列入名單中

現居國際籃聯排名38位的日本過去躍升10位，為了進一步提升日本籃球整體的發展，B League決定從球員的引入提升水平。因此暫時只開放在國際籃聯排名90名以內的5個地區，位列106名的香港和105名的泰國尚未有機會參一腳，但相信香港的新生代球員仍會視外闖當職業球員為夢想，這也許是B League或其他高水平聯賽開放的第一步。

「亞援」的「殺食位」就是上場時間與本地和歸化球員一樣不受限，因為不是每一隊都會有歸化球員，亞援就成為另一個補強方法。（B League Facebook）

日本近年積極改革，其中就是最近提出的開放亞援。（張倩儀攝/資料圖片）

此舉期望引入5個地區的頂級球員，提升競爭力：「這條新規則的初衷在於國際化，將外援人數增加到3人，能夠讓聯盟之中出現更多新面孔，我認為這樣可以提升整體強度。」主席大河正明表示，因而提高競爭水平，「讓富樫勇樹、田中大貴、比江島慎等日本優秀的選手，平常在聯賽就能有與他們交手的經驗，我認為打造這樣的環境，有助於B League以及日本籃球的未來發展。」

適逢今年台灣籃壇的動盪，SBL（超級籃球聯賽）因富邦勇士轉戰ABL（東南亞職業籃球聯賽），達欣籃球隊解散只剩下5隊，B Laegue的亞援機會對台灣球員來說可是好消息。（SBL Facebokk）。

台灣或會最大迴響

這引來台灣網民的一般熱議，由於前SBL球隊富邦勇士今季轉戰ABL（東南亞職業籃球聯賽），達欣籃球隊解散只剩下5隊，SBL或會為球員的次選，甚至有「SBL完蛋了」的說法出現。的確，多一個平台供選擇，SBL是很難留住人才。

年薪數字的殘酷比較



加上SBL的年薪偏低，限制團隊本土球員薪資上限，訂在2500萬台幣（約640萬港幣），一級球員大約能取得250-300萬台幣的身價（約64萬－89萬）。但只要旅外，CBA約能提供500-600萬台幣（約128-153萬港幣）的年薪，若能打出名堂或成為主力破千萬台幣也是有機會的：就像「野獸」林志傑曾拒絕CBA山西汾酒提供500萬人民幣（約556萬港幣）的高薪。

台灣不少頂級球員都選擇離開SBL向外闖，劉崢和林志傑就是其中兩個走入CBA的球星。（劉崢Instagram）

就算沒有林志傑的名氣和地位，作為有潛力的新人，B League的薪酬大概已經相當不錯。現時B1級的日本本地球員平均基本薪酬是1310萬日圓（約94萬港幣），而日本代表級選手則是3010萬日圓（約216萬港幣）遠超SBL提供的條件。再者，B League的第一級和第二線各18隊球隊，各有主場，比起半職業、共5隊的SBL有更好的球員環境，這或許是亞洲球員出走的理想地方。