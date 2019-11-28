【B League】日本男籃誕首名「一億男」　富樫勇樹奠定籃球里程碑

一次是三年前的Super 8邀請賽，一次是千葉主場的B League比賽，富樫勇樹兩次讓現場的我起雞皮疙瘩。更難忘是經一番追逐才做得到的訪問，想像不到場上霸氣的他，場外卻帶點恰到好處的稚氣。 25歲，身高只有1.67米，但能力遠超大家眼見的「小巨人」。出身新潟縣、司職控球後衛的富樫勇樹很早就成為日本籃壇希望。曾到美國挑戰NBA，2014年10月達拉斯獨行俠簽約，但未能成功亮相NBA的場上，回歸日本加盟千葉噴射機至今。

日本首名基本年薪超過一億日圓（約717萬港幣）的籃球員，富樫勇樹實至名歸。

在一寸長一寸強的籃球場上，富樫勇樹的例子和表現就孩子們的榜樣。（張倩儀攝/資料圖片）

富樫在過去一季參與球隊的所有賽事，在常規賽平均每場取得14分，交出5.5次助攻及1.9個籃板球，協助球隊取得52勝8負的史上最高勝率成績。雖然球隊兩年都在總決賽不敵東京電擊，但富樫也獲選賽季B League最有價值球員。速度、技術和視野兼備，「一億男」只是身價的認證，其實不必公諸於世，但這個決定是有原因的。

富樫勇樹曾到美國挑戰NBA，2014年10月達拉斯獨行俠簽約，但未能成功踏上NBA的場上，回歸日本加盟千葉噴射機至今。（B League Facebook）

日本籃球員年薪比下去？

日本籃球在亞洲雖然已經算是前段班，但在本土仍然不敵另外兩個主項：棒球和足球。可以說過億身價的職業棒球員其實很常見，最高薪的有巨人隊投手菅野智之，達6億5000萬日元；但籃球，富樫勇樹成為「一億男」可算是里程碑。

雖然有猶豫過要不要公開發表，但因為希望能夠帶給未來的孩子、今後開始打籃球的孩子，以及一直很努力的孩子一個夢想，所以下定決心召開記者會。 富樫勇樹

速度、技術和視野兼備，富樫勇樹成為「一億男」正是最好的身價證明。（B League Facebook）

現時日本球員的年薪約1310萬日圓（約94萬港幣），國手級約3010萬日圓（約215萬港幣），但也不過是職業棒球員的三分之一。（張倩儀攝/資料圖片）

「公開是為了給他們一個夢」

「雖然有猶豫要不要公開發表，但因為希望能帶給未來的孩子、今後開始打籃球的孩子，以及一直很努力的孩子一個夢想，所以下定決心召開記者會。」富樫勇樹在記者會中表達過自己的考慮，讓小朋友知道他們應該要有夢，至少在日本打籃球是一件值得努力和驕傲的事。B League主席大河正明也經說過，希望能在2020年前有首位年薪一億日圓球員誕生，好讓有籃球熱誠的小朋友知道堅持夢想終有回報，至少知道在日本成為職業球員，是可以吃飽飯。惟事實是，現時日本球員的年薪約1310萬日圓（約94萬港幣），國手級約3010萬日圓（約215萬港幣），但也不過是職棒球員的三分之一。

25歲，身高只有1.67米，但能力遠超大家眼見的「小巨人」，出身新潟縣的富樫勇樹近年已成為日本的首席控衛。（B League Facebook）

運動，甚至籃球，在香港一向都被冠上沒有出路和沒有前途的標籤，但總是有前人一直證明，自己和這項運動在社會上是有價值。富樫正是用自己作例子，表示會懷着比更大的壓力比賽，因為明白到大家給予的士更大期望；而他相信自己有能力跨越和成長，為日本籃球作出更多貢獻。