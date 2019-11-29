【高以翔逝世】林書豪特製球鞋悼好友　IG發文：是獻給你的

台灣藝人高以翔日前（27日）在內地拍攝節目《追我吧》意外猝逝，中港台三地不少藝人、粉絲亦一一哀悼。高以翔好友之一、現效力CBA北京首鋼隊的林書豪，亦於昨日作賽八一隊時穿上印有與高以翔樣子的球鞋以作悼念。

林書豪與高以翔為好友，亦有一同出席籃球明星賽。（林書豪 Instagram）

林書豪凌晨於Instagram上載該球鞋的相片，並以英文表示面對高以翔的離世，仍未能好好釋懷：「今晚（28日晚的比赛）穿的鞋子是獻給你的。我要時間尋找適合的詞彙，但我知道，世界會一直想念着你。」

林書豪凌晨於Instagram上載該球鞋的相片，並以英文表示面對高以翔的離世。（林書豪Instagram截圖）

林書豪昨晚面對八一隊時，穿上一對印有高以翔圖像的特製球鞋上場。（視覺中國）

林書豪昨晚面對八一隊時，穿上一對印有高以翔圖像的特製球鞋上場，鞋面亦有「永遠的兄弟」、「RIP Godfrey」的悼念字眼。

林書豪再回憶與高以翔打籃球的點滴，最後寫上：「我會很想你，我的兄弟。」

林書豪昨晚離場時脫下球鞋，神情哀傷。（視覺中國）