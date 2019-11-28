【高以翔猝死】內地粉絲冀張繼科退出《追我吧》：別錄了別錄了！

台灣藝人高以翔昨日（27日）在內地拍攝節目《追我吧》意外猝逝，轟動中港台。消息公布後，有不少網民表達希望藝人退出該節目的訴求，其中亦有粉絲要求奧運及世錦賽金牌乒乓球球手張繼科退出節目。

張繼科近年鮮有亮相賽場，但至今仍未表示退役。（視覺中國）

《追我吧》為內地浙江衛視的綜藝競賽節目，主打體能極限挑戰。據中國媒體報導，台灣藝人高以翔昨日（27日）凌晨於錄製跑步環節時暈倒，搶救後證實不治，終年35歲。事件轟動中港台三地，而節目挑戰的難度也惹來猛烈批評，粉絲們也呼籲偶像退出節目。中國乒乓球手張繼科的球迷更連續發布「別錄了」、「科科本身就有很多的傷病，他經不起這麼折騰」、「求求你回家吧」，寄望他退出節目。

張繼科粉絲微博心聲

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現處於「半退役」的張繼科，一直未有回應「掛拍」或「復出」，惟長期未有出賽的他卻頻頻亮相內地商演及綜藝節目，亦獲《追我吧》邀請參與。網上隨即也傳出，《追我吧》節目組已停止錄制並停播，嘉賓辰亦儒、張繼科和陳偉霆等都已收拾好行李陸續離開。

張繼科粉絲愛護偶像心切，並於網上上載「別錄了別錄了別錄了別錄了別錄了」以表訴求。（視覺中國）

張繼科近年頻頻參與綜藝節目，最近一次出席乒乓球相關活動為上周的大學交流邀請。（視覺中國）

運動員節目中受傷有先例

事實《追我吧》要求參加者通過各種體能任務爭取勝利，做法惹來不少爭議。節目亦屢次傳出嘉賓受傷消息，不少運動員亦是「受害者」之一。

拳擊冠軍鄒市明曾於節目中一度發生意外，他在挑戰完成後體力不繼，直接跌入波波池，更喘着氣地高呼「腿沒知覺了」。縱使最後鄒市明未有大礙，但內地網民已紛紛質疑節目的做法，指「世界冠軍都能被整成這樣！」

鄒市明《追我吧》意外逐格睇