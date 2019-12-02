【NBA】當錫27分領獨行俠贏波　湖人10連勝終止

湖人今季得安東尼戴維斯（Anthony Davis）加盟，戰力即時大增，周一（12月2日）主場鬥獨行俠前，錄得17勝2負的戰績。 不過，當錫（Luka Doncic）下半場獨取21分，助客隊以114：100擊敗「紫金軍團」，斬斷湖人10連勝紀錄。

當錫面對勒邦占士（LeBron James）表現不落下風，第4節更曾帶波上前一個Step-back，起手射遠距離3分。相比起一年前，當錫造訪史達普斯中心，表示自己將見到兒時偶像LBJ十分緊張，現在的他已經完全不理會前面防守他的是什麼人，目標只有一個：為獨行俠爭勝。

當錫領獨行俠贏波。（美聯社）

當錫下半場攻入21分。（路透社）

當錫上半場9射2中，賽後表示半場表現「難睇」，但下半場On Fire，攻入全場27分中的21分，另有10次助攻及9個籃板。獨行俠第3節一段28：5攻勢，一下子將形勢逆轉，當錫在這個時間就交16分、5次助攻，成為贏波最大功臣。

當錫近期狀態大勇，連LBJ亦擋不住。（路透社）

當錫賽後說：「這場勝利對我們意義重大，賽果反映了我們可以跟一流球隊比拼。我們現在要做的就是繼續這樣打下去。」獨行俠名宿魯域斯基（Dirk Nowitzki）今戰亦有入場睇波，坐在場邊近距離觀看當錫如何K.O.湖人

戴維斯認為湖人今戰輸自己。（美聯社）

AD：我們要打得更好

占士今戰交出25分、9個籃板及8次助攻，但仍未能阻止湖人輸波。紫金軍團近10年最長的連勝紀錄，以今季最大敗仗作結。安東尼戴維斯（Anthony Davis）賽後說：「今場只是一場波，我們不會因為輸波就崩潰。我們知道我們是支怎樣的球隊，我們打得不錯，但他們贏了。我們輸自己，籃板球輸得很慘，所以我們知道要做得更好。」