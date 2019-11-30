【NBA】去季兩大新人王隔空鬥法　齊平生涯新高惟命途各異

上季兩大新人當錫（Luka Doncic）及崔楊格（Trae Young），在今季繼續隔空大鬥法，並一同轟入平職業生涯新高得分。獨行俠的當錫攻入42分，並領球隊擊敗太陽；崔楊格雖然貢獻49分，可惜鷹隊仍以1分飲恨，不敵溜馬。

普辛基斯在今季加盟獨行俠，與當錫組成「歐洲孖寶」，使球隊戰績大大提升，而去季最佳新人當錫更交出「MVP」級的表現。獨行俠作客鳳凰城鬥太陽，普辛基斯今仗啞火，全場14次起手全數射失，全場僅射入兩個罰球，才避免「捧蛋」的尷尬場面。

雖然拍檔手感欠佳，但當錫繼續乘勇挺身而出，在今仗轟入平職業生涯最高的42分，加上隊友小添夏達威（Tim Hardaway Jr.）貢獻26分下，結果以120：113力克太陽，取得今季第12場勝仗，暫時在西岸排第4位。

當錫乘勇態轟入42分，助球隊7分力克太陽。（美聯社）

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當錫今仗再度錄得40分以上，亦是他在11月第3次突破40大關，而該名斯洛文尼亞新星同時拿下9個籃板及11個助攻的全能數據，使他在11月場均取得「大三元」，錄得32.4分﹑10.3個籃板及10.4個助攻，成為繼韋斯保克及奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）後，NBA史上第3人在單月錄得30分以上的「三雙」數據。

普辛基斯（左）今仗手感冰冷，但他防守方面亦貢獻12個籃板。（美聯社）

崔楊格轟49分鷹隊仍飲恨 「得分再高輸波亦是徒然」

上季不敵當錫未能榮膺「新人王」的崔楊格，同樣交出亮眼表現，作客溜馬同樣攻入追平職業生涯新高的49分，其中21分在最後一節攻入，可惜未能帶領球隊報捷，結果以1分飲恨不敵溜馬。崔楊格賽後表示即使再度轟入新高，但他表示球隊未能贏波，一切努力亦是徒然。