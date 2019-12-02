【NBA星二代】「占士+韋迪2.0」出擊　繼承父業由高中開始

談到NBA熱火的輝煌，2010年至14年的「三巨頭」時代毋庸置疑。事隔5年，勒邦占士（LeBron James）及韋迪（Dwyane Wade）再次合體，惟上場作戰的變成他們的兒子，勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）和薩伊亞韋迪（Zaire Wade）。

勒邦占士Jr.向來受盡外界之注目，年僅13歲已在比賽中單手入樽，令在現場觀戰的爸爸占士亦不禁譁然。又稱「Bronny」的勒邦占士Jr.今年轉校至塞拉峽谷高中（Sierra Canyon），與韋迪兒子薩伊亞在美國高中籃球賽並肩作戰。

勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）現年15歲，司職得分後衛。（Sierra Canyon官網）

勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）兩周前於高中賽場上首次入樽，勢頭很像爸爸勒邦占士。（網上截圖）

賽季於兩周前展開，「占士x韋迪」組合所效力的塞拉峽谷高中，至今4戰全勝。Bronny於高中「地標戰」後備上陣轟入10分，其後3場亦續先退居後備。薩伊亞為校隊主力，惟戰至次輪賽事他因微傷未有在第三場上陣。

勒邦占士Jr.（LeBron James Jr.）常常在Twitter上載自己和爸爸的造型合併照。（Bronny James Jr. Twitter）

薩伊亞韋迪（Zaire Wade）17歲，2020年即將畢業，入讀大學還是參與NBA選秀，他仍未決定。（Sierra Canyon官網）

日前的第4輪賽為「感恩節特別場次」，塞拉峽谷高中與對手鄧肯維爾高中（Duncanville High School）獲邀於NBA獨行俠主場American Airlines Center上作賽。

然而在12000人觀看下，Bronny貢獻2分、2籃板及1助攻，薩伊亞則得4分鐘上陣時間錄1偷球、1助攻、1籃板，塞拉峽谷高中順利以66：63擊敗對手，親身觀戰的韋迪亦拍案叫絕。

韋迪不時到場支持兒子的球隊，更會親身指點好友兒子Bronny。（Bronny James Jr. Twitter）

「大帝」兒子勒邦占士Jr.現年15歲，惟據指只為高中一年級生（9th grade）的他已獲肯塔基和杜克大學垂青。這名1.88米高的得分後衛體形健碩，三頭肌更練得與父親般強大，預料Bronny最快要到2024年才可參與NBA選秀。

司職同為得分後衛的薩伊亞，2020年即將高中畢業的他身高1.91米，據指已有3間大學向他提出取錄邀請。