【籃球熱話】台灣大專新星彈跳力驚人　林彥廷「拆你屋」技驚四座

冬至日（22日）台灣大專籃球聯賽上演一招「In game 拆你屋」（Alley-oops），狠狠的一灌，為賽事「加熱」之餘，歡呼聲更延至今早精華片段依然分享不斷。

今年林彥廷加入政大與昔日的對手：松山高中的雙能衛林勵連線。（林彥廷Instagram）

在UBA的預賽世新大學對上政治大學一戰中，主力控衛田浩在第四節一次組織攻勢時，瞄著林彥廷剛偷到「Back Door」，果斷來了一記精彩的空中接力入樽。當時洋將中鋒丁恩迪上前單擋，林彥廷把握一秒的誤差，繞過對手並隨即接應隊友的漂亮傳球，以一「拆你屋」完成攻勢，落地後的他也不禁野獸式咆哮。最終政大以74：61擊敗世新，林彥廷也錄得6分、10個籃板和3個偷波。

田浩瞄著林彥廷剛偷到「Back Door」，果斷來了一記精彩的空中接力入樽。（YouTube截圖）

當時洋將中鋒丁恩迪上前單擋，為林彥廷多偷一秒的誤差，一個「Back Door」、「Alley-hoop」落地後自己也不禁野獸式咆哮。（YouTube截圖）

身高1.83米，臂展也只是1.85米，不能稱上是驚人的身型，但出身花蓮市阿美族的林彥廷，潛在強大的身體素質。助跑摸高達3.4米，不同的花式入樽也能輕鬆做到，筆者也在曾在HBL決賽熱身時間親眼看到。

「拆你屋」？小事，因為林彥廷連跳過2米長人的「In your face入樽」都沒有問題。（林彥廷Instagram）

早在HBL舞台中就被認定是超級小前鋒，在最後一年的HBL決賽中，與高錦瑋和丁冠皓連線，最後以57：50力挫南山高中捧盃，為能仁家商奪取第三次HBL總冠軍。賽季中17連勝的不敗紀錄下奪冠，加上該場林彥廷攻下24分、17籃板，登上MVP的寶座，雙喜臨門地完結最後一次的HBL。

賽前的熱身時間林彥廷也不時表演花式入樽，「In game」入樽也是小事一樁。（林彥廷Instagram）

林彥廷在去年的HBL決賽中轟入24分、抓下18個籃板；雙雙的紀錄讓他同時拿下MVP。（林彥廷Instagram）

不願讓外界覺得政大是「弱雞」，更想和師兄們打出一番成績。（林彥廷Instagram）

當「能仁航空」變成「政大航空」

高中畢業後，林彥廷沒有像以前頂尖的前輩們選擇外闖美國，也沒有隨隊友到健行科大，反而到政大與昔日對手松山高中的全能控衛林勵成「雙林連線」。「別人都說政大是『弱雞』，我希望能夠跟學長一起努力，拚下第一座冠軍。」當時林彥廷就在加入政大時說出願景，想要在別人眼中的弱旅打出讓人刮目相看的表現。

林彥廷曾助能仁家商拿下校史第三個HBL總冠軍。（資料圖片/張倩儀攝）

「UBA也很好看」 引球迷關注

林彥廷此球「拆你屋」惹來網上熱烈討論，有網民指「政大航空起飛了！」、「比SBL的還猛」，更揚言此大學一年級的表現證明「台灣籃球有希望」。

政大現時在預賽中以9勝2負的成績在16所大學中排行第5，穩住出線機會。UBA在預賽階段進行單循環比賽，取前8名晉級至決賽。9至12名可以保住明年賽季席次；13至16名則會被降到公開二級。