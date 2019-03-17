【HBL・台北直擊】 南山無緣包攬雙冠軍　能仁最後一節發威封王

星期天哪裏聚集最多球迷？我想是台北小巨蛋。 台灣高中籃球聯賽（HBL）冠軍戰今天（3月17日）開打，將近八成滿的入座率，場內一貫大灑熱血和青春，緊湊的兩戰，先有南山高中的女子隊登上后座，緊接再有能仁家商贏最後一節，終結前三節的劣勢，最終以57：50擊敗南山勝出，由亞軍躍上全國第一。 張倩儀 台北直擊

HBL新鮮感滿滿，松山高中由力爭三連霸到四強不入，跌爆球迷眼鏡，沒有綠色神盾的四強男子組也相當「勁爆」；一直佔優的能仁家商被光復中學喬楚瑜一記高難度三分追剩兩分，最後6秒的一擊上籃，球在完場前「啷出」，能仁以55：53險勝再入決賽。

南山高中男生也與女隊一同殺入冠軍賽，目標必然是捧雙冠回家。

HBL・台北直擊：今年是能仁第二次打入小巨蛋決賽，就是今年，17連勝兼封王。（張倩儀攝）

南山男生乘著女生奪冠的氣勢，開局就打出8：1的攻勢，其中陳力生和邱詠富輕鬆得分場內嘩然，能仁家商丁冠皓及時挺身而出，兩球上籃再博得「And 1｣ 。

能仁眾將發力，展現極高的把握力，首節追至15：21。

HBL・台北直擊：「飛人」林彥廷大爆發，第二節全隊15分他包辦10分，助球隊扳平。（張倩儀攝）

「來了，來了」身後的球迷大喊，能仁的主力林彥廷「Long Three」命中讓比數越追越貼近。

南山有林心翔再三分得手，但林彥廷就像是球迷所說的「是能仁的皇牌」帶領能仁半場完前追平30：30。

HBL・台北直擊：高錦瑋挺身而出狂轟三分球，冠軍，他是功不可沒。（張倩儀攝）

易邊後林彥廷上籃反超南山，但未能拉開比數。隨着比賽時間越來越少，就更加緊湊，南山更在這個時候主力邱詠富傷出，林彥廷的攻勢就更「無王管」，第三節反超41：40一挫南山士氣。

HBL・台北直擊：南山男女隊首次雙雙打入小巨蛋，最後卻未能完滿捧兩盃回家。（張倩儀攝）

第四節的首兩分鐘告訴大家，能仁不只有林彥廷！高錦瑋跳出來連轟兩球三分球，再來一球中距離跳投，一口氣射入8分。

體力下降，主力傷出，南山被反超47：53顯得有點無力逆轉。高錦瑋關鍵時刻再發功，雖然邱詠富也及時再上陣，但最後仍以50：57不敵能仁，無緣與女隊包攬雙冠軍。

能仁挫南山封王圖輯（按圖放大）