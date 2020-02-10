【奧斯卡2020】「24」紫黃西裝亮相　美國名導向高比拜仁致敬

奧斯卡2020今日於香港時間9時正舉行，而紅地氈環節亦是每年矚目環節之一。紐約人「鐵粉」、美國名導演Spike Lee今日穿上特製「24號」西裝出席此項盛事，向上月尾直升機遇難的NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）致敬。

美國名導演Spike Lee去年憑電影《BlacKkKlansman》奪得奧斯卡最佳改編劇本獎項，今年縱使未獲任何提名，但為頒獎人之一的他今日特製「24號」西裝亮相。

美國名導演Spike Lee今日穿上特製「24號」西裝出席奧斯卡。（Getty Images）

紫色主導、襯托着黃色裙邊，西裝領兩旁及背印上「2」、「4」再腳踏球鞋「Kobe 9」，Spike Lee直言今天是向高比拜仁致敬：「是給Vanessa、高比一家、和平與及愛。」

西裝背印上「24」。（Getty Images）

Spike Lee選擇了Kobe 9的經典鞋款。（Getty Images）

+ 10 + 9 + 8

Spike Lee縱使為演藝圈人士，但他亦是體育狂熱分子。除了是英超阿仙奴球迷，來自紐約的他更是NBA紐約人的支持者。90年代仍演出的他更以「Mars Blackmon 」一角色與米高佐敦出演「Air Jordan」的廣告。2009年Spike Lee亦推出全長83分鐘的紀錄片《Kobe Doin' Work》，並出動30部攝影機，記載高比拜仁「運動員的一天」。

Spike Lee 為紐約人忠實粉絲。（Getty Images）

2009年Spike Lee亦推出全長83分鐘的紀錄片《Kobe Doin' Work》。（Getty Images）

在1月26日，高比拜仁與女兒Gianna，和女兒隊友及其家人，在早上搭直升機前往曼巴體育學院參加比賽，但途中墜機，機上9人遇難逝世。