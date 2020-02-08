【RIP Kobe】回顧高比生涯最經典十場比賽　單場12球三分破盡紀錄

洛杉磯湖人傳奇巨星Kobe Bryant因直升機墜機過世，很多球迷都相當不捨他的離開。不管愛他也好，恨他也好，都無法否認他是當代最接近Michael Jordan的球員，作為後Jordan時代最強的得分手，Kobe Bryant當然有過無數震撼人心的比賽。 現在，就讓我們一起來回顧這位在NBA寫下永垂不朽歷史的一代名將，過去20年職業生涯中最讓湖迷難忘的10場球賽。 文：GAJ／運動視界

一. 2002.02.10 費城明星賽

Kobe在老家費城拿下生涯第一座明星賽MVP

這場比賽中Kobe繳出了31分5籃板5助攻，帶領西岸明星隊以135：120打敗東岸明星隊，在家鄉費城拿下生涯第1座的明星賽MVP，然而 Kobe 在費城高舉MVP獎盃時，卻因前一年擁有OK連線的湖人隊，在總冠軍賽中力壓當時由Allen Iverson率領的76人奪冠，而被家鄉球迷噓到爆，但這次的明星賽MVP確實的幫助了Kobe更加確定了他明日之星的地位。

二. 2003.01.07 湖人 V.S. 超音速

單場12顆三分打破NBA單場最多三分紀錄

三分一直都不算是Kobe的強項，生涯命中率也才3成3，但這場比賽中，他卻彷彿和三分線變成了盟友，投籃有如行雲流水般的不斷命中，在三分線上以高達6成67的命中率投進了12顆三分，打破了聯盟當時的紀錄，這也是現今聯盟少數不完全屬於Curry的三分紀錄了。

三. 2003.03.28 湖人 V.S. 巫師

Kobe在與Jordan的最後一次對決中攻下55分

Jordan一直都是作為Kobe偶像與追趕目標而存在的，他試圖在自己的整個NBA生涯當中去超越這名NBA歷史上最偉大的籃球之神。這場湖人對上巫師的比賽，正是Kobe與他偶像最後一次的交手機會，當然Kobe絕不會因為這是與Jordan的最後一戰而鬆懈下來，他全場暴斬55分，其中上半場就風捲殘雲的拿到42分，對他來說，挑戰才是送給偶像最好的餞別禮物。

這場比賽當然不能證明Kobe超越了Jordan，畢竟這是場「我生君已老」的對決，但對整個職業生涯無時無刻都被拿來與Jordan做比較的Kobe來說，這場比賽更加證明自己絕不只是「籃球之神」附屬品，而是另一個世代的NBA當家球星。

四. 2004.04.14.湖人V.S. 拓荒者

Kobe完成「雙絕殺」，二次延長擊敗拓荒者

Kobe的生涯中投進了無數次的絕殺球，也是聯盟中投進最多絕殺球的人，而這一場與拓荒者的比賽，他更是一場投進了兩次的絕殺球，完成了NBA賽場中罕見的「雙絕殺」。

這場比賽湖人經過兩度延長擊敗拓荒者，鞏固了太平洋區龍頭地位。這一戰中，Kobe交出了37分8籃板5助攻的全能表現，更創造了「雙絕殺」的經典，在第四節結束前他先用一顆高難度出手追平了拓荒者，隨後於二度延長中，用另外一記壓哨三分球，徹徹底底的打垮了拓荒者。

五. 2005.12.20 湖人 V.S. 牛仔

Kobe三節攻下62分

這場比賽對Kobe來說是個重要的日子，他在湖人隊的總得分來到了歷史第六位，這麼具有歷史意義的時刻，卻完全被單場Kobe勁爆的表現給搶走了光彩。

Kobe一開賽就火力全開，只花了三節的時間，就已31投18中，罰球25罰22中，狂轟62分，包括了第二節瘋狂的單節26分演出，比當時牛仔整隊的61分還多。但由於湖人早已鎖定勝局，使得Kobe末節沒有再出場的機會，否則以他當晚瘋狂的程度，恐怕現在他的生涯最高得分就不只81分了。

六. 2006.01.23 湖人 V.S. 速龍

Kobe單場81分，NBA歷史第二高分

如果說Kobe Bryant是當代籃球界的達文西，那麼單場81分絕對就是他的蒙娜麗莎。

2006年1月22日，聯盟賽季進行中段，當球迷已失去賽季剛開始的熱情，季後賽又仍未到來時，一場速龍作客湖人的比賽卻獲得勝過總冠軍賽的關注。

上半場Kobe就攻下了26分，然而到第三節中段湖人仍落後暴龍18分之多，不料Kobe接下來將得分火力提升至下一個檔次，第三節和第四節分別攻下27分和28分，一人就包辦全隊最後69分當中的 51分，幫助湖人最後倒贏了速龍18分。

Kobe的單場81分也超越海軍上將David Robinson的單場71分成為聯盟史上第二高的單場得分，僅次於Wilt Chamberlain的100分。

速龍，成了Kobe創造傳奇的最佳畫布。

點擊下圖繼續回顧高比生涯中最經典的4場比賽！

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永恆經典：2016.04.14 湖人vs爵士

Kobe退休戰大開殺戒，全場狂轟60分

這是Kobe Bryant在聯盟生涯的最後一戰，整場面對爵士的比賽，就好像是為Kobe準備的大騷般，他火力全開並以50投22中的命中率攻下60分、4籃板、4助攻，在生涯的最後一場比賽，寫下聯盟退休戰最高得分紀錄，也為他的傳奇生涯劃下句點。

雖然Kobe已經離開，但他的傳奇故事，將永遠長存我們心中。

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：不可不知，六個NBA最難打破的紀錄】