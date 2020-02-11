【學界籃球】學界特殊情況點處理？　小組出線或要「靠運」

上回提到，學界體育聯會訂立的《校際籃球比賽章則》並沒有寫明對球員裝備的限制，皆因在第一條就明言所有賽事均依照國際籃球聯會（FIBA）所訂之比賽規則舉行。惟球例方面，學界有自己的一套方法，如球賽因外在因素腰斬、小組同分未能分高下的最後方法等。 許多人都參與過學界籃球，但未必能剛好遇到以下的特殊情況。

小組同分要如何分高低？

每組的名次都依球隊的勝負場數和積分排名，勝一場得兩分、敗一場得一分，棄權則負兩分。若兩隊在小組積分同分，就會以對賽成績分高下，勝者為勝。若三隊以上同分，就會以積分同等的數隊間的比賽結果判定名次；但如成績仍然相等，就會再依靠數隊間的比賽的失分差判定。如巧妙地情況依然未能分出勝負，就會根靠數隊在該組的所有比賽得失分作定奪，最後一步便會是抽籤決定名次，作為沒有瓣法中的辦法，就是「靠運」。

球證缺席，將會公舉一人充擔，但細節和過程未有列明於規則內。（資料圖片/林若勤攝）

小組三隊或以上同分，經不同得失分比較下仍未分高下的話，最後一步就是聽天由命。（資料圖片/鄭子峰攝）

球員在賽事中被判兩次技術犯規（T Foul）的話將會被取消比賽資格，但裁判也要為此提交書面報告。（資料圖片/鄭子峰攝）

裁判缺席 公舉一人？

球員缺席？打少個；教練缺席？只要學校有職員出席也是可以頂替。但球證缺席？

學界大部分賽事都由兩名裁判執法，但若裁判在開賽時間五分鐘內未能出現，兩隊的負責職員在雙方的同意下可公舉一人為該場的裁判。但公舉過程和人選條件都未有列明，條例後加一句：「違例者作雙方棄權論，而管委會亦不再安排重賽。」實在讓人看不懂「違例」的人到底是球隊還是裁判，「雙方棄權論」的處理到底是針對球隊還是裁判的缺席。

學界的分牌一般需要兩校各派出一位代表負責。（資料圖片/張倩儀攝）

高手較量不相上下 「打和、super」？

學界籃球賽事分為上下半場，四節「不停錶」，惟最後兩分鐘「停錶」進行。比數打和，但四節時間已盡的話，將會加時5分鐘。如果加時5分鐘後還是平手？就會以「黃金入球」定勝負。兩隊於中場再一次以跳球來爭取球權，一球定生死，最先入球的一隊也將會成為該場激戰的勝方。畢竟籃球場沒有「打和 super！」的機會，黃金入球就是最快定勝負的一種方法。

球員怎樣才會被取消資格？

球員的紀律問題和處理在學界的規則第8條中有明文表示，球員如在賽事中被判兩次技術犯規（T Foul），將會被取消比賽資格，並馬上離場。「取消參與該場餘下時間比賽的資格」，由於此舉或會影響比賽結果，加上球證的判決除了基於球員的行為，也會有一定程度的個人觀點與角度。因此，球例中再帶有另一條規則，若有球員被判取消資格出場，裁判也要在事後提交書面報告，向管理委員會代因由。

許多人都參與過學界籃球，但未必能剛好遇到以下的特殊情況。（資料圖片/張倩儀攝）

比賽未完場地已完？

大部分學界賽事都在康文署轄下的體育館進行，「夠鐘、收場」的情況時常發生，若「尾場」賽事未完成，也必須面臨腰斬。比賽將會擇日重賽，保留當場的所有記錄，包括比數和個犯紀錄，補回未完成的比賽時間。換句話說，若比賽在最後一分鐘被迫中斷，補賽也只會補一分鐘；場上一分鐘，場外練身一小時，就是說大概汗都不留一滴就已完場了。

畢竟籃球場沒有「打和 super！」的機會，黃金入球就是學界在加時五分鐘後平手而又最快定勝負的一種方法。（資料圖片/林若勤攝）

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