【RIP Kobe】高比拜仁死亡證曝其死因　上周五已跟女兒下葬

美國傳媒披露NBA籃球巨星高比拜仁的死亡證，發現高比拜仁及他的女兒Gianna已經在上周五落葬，長眠於加州一個墓園。死亡證還透露了高比拜仁死於一宗商業直升機的撞機意外，死因為「鈍傷」，並且「迅速」死亡。

美國傳媒《The Blast》披露了高比拜仁（Kobe Bryant）的死亡證，發現他已經下葬。高比拜仁的家人在2月7日於加州一個叫Pacific View Memorial Park and Mortuary的墓園舉行葬禮，他的次女Gianna亦與父親一起長眠於此。葬禮之中沒有任何人攝影，所以沒有照片流出。

高比拜仁及女兒Gianna生前一起去看比賽。（Getty Images）

另一美國傳媒《Entertainment Tonight》則引述消息人士指：「Vanessa（高比拜仁妻子）及家人都希望以一個私人的葬禮，去悼念他們失去的。這個儀式對每個人來說都很難過，因為他們仍然難接受失去了兩個那麼美麗的靈魂。」

此外，從美媒披露的死亡證，還可以見到更多有關高比拜仁的死亡資訊，例如上面記錄高比拜仁作為乘客，死於一宗商業直升機的撞機意外，死亡地點則是洛杉磯的山區（mountain side）。死因方面，高比拜仁是「鈍傷（blunt trauma）」，死亡的過程是迅速（rapid）的。

公眾悼念會將於2月24日在史達普斯中心舉行。高比拜仁及其女兒Gianna以及另外7人在1月26日的直升機墜機意外中死亡。

美國傳媒找到高比拜仁的死亡證。（《The Blast》）

《Dear Basketball》-- 用高比的方式悼念

《Dear Basketball》：高比以《Dear Basketball》告別籃球，5年後世界都在告別這一偉大的傳奇。（01美術製圖）