【NBA】加尼特獲塞爾特人高掛5號球衣　效綠軍奪唯一冠軍指環

說起加尼特（Kevin Garnett），或許想起「狼王」稱號，但他在效力木狼期間未能贏得冠軍指環，及後加盟塞爾特人奪得生涯唯一一次總冠軍，而「綠軍」在今日（14日）宣布，在來季將榮休加尼特的5號球衣。

波士頓塞爾特人在今日對快艇一仗前宣布，在來季將榮休加尼特的5號球衣，並高掛在主場TD Garden上，表揚他對綠軍多年的貢獻。加尼特獲得這個殊榮感到十分光榮，「我對塞爾特人榮休我的5號球衣感到十分感恩及榮幸，我對球隊班主﹑李華士及一眾舊隊友致意最崇高的敬意。」他的舊隊友皮雅斯的34號球衣早已在2017/18球季榮休，而加尼特是第24名球員獲得此殊榮。

值得一提的是，雖然加尼特有「狼王」的稱號，但木狼至今亦未有將他的21號球衣榮休。

塞爾特人在對快艇一仗前，特意公布來季高掛加尼特球衣的消息。（Getty Images）

加尼特在塞爾特人贏得生涯唯一一隻冠軍指環。（資料圖片／Getty Images）

在1995年選秀加入NBA的加尼特，在效力木狼時打出名堂，並在2004年帶領木狼闖進西岸決賽，已經是加尼特在木狼的最佳戰績。他在2007年轉投塞爾特人，與皮雅斯（Paul Pierce）及雷阿倫（Ray Allen）組成「三巨頭」，在合作首季便順利贏得總冠軍，亦是KG生涯上唯一一隻冠軍指環。

加尼特在NBA打滾21個球季，曾在2004年獲得常規賽最有價值球員殊榮，並15次入選全明星賽。加尼特生涯累積26071分，史上第18位得分高的球員，而他的14662個籃板，亦是NBA史上籃板榜的第9名。

加尼特職業生涯奪得14662個籃板，在NBA史上排名第9。（資料圖片／Getty Images）

KG生涯效力過的3支球隊（按圖放大）