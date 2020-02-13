【NBA】明星賽下周一展開　悼念高比拜仁最終賽衣曝光　

NBA全明星賽周末本周六開幕，早前NBA宣布為向上月直升機失事罹難的一代巨星高比拜仁及其餘8名人士致敬，各隊將以2號和24號球衣上場。前ESPN著名記者搶先於Twitter展示最終球衣的實物。

高比拜仁（Kobe Bryant）上月尾不幸墜機逝世，機上9人全部罹難，包括他的13歲女兒Gianna Bryant，消息震驚全球。

NBA其後隨即宣佈，在接下來的全明星賽當中，LeBron Team及Giannis Team將以2號和24號球衣上場。昨日前ESPN著名記者亦於Twitter上，展示球衣的實物。

兩隊球衣右上方上印有9顆星星圓形黑布章，代表直升機失事中9名遇難者，而黑紗布亦貼在左上方以表悼念。

LeBron Team將穿上藍色戰衣，意味芝加哥西部的聯合中心火車線；Giannis Team選用紅色戰衣，代表芝加哥從南到北部的最長路線。

占士與艾迪杜高普再次成為明星賽隊長。（NBA All Star instagram）

今年全明星賽為高比改制

NBA全明星賽將在香港時間周一（16日）9時正開賽。惟有別以往的4節賽，今次改為3節要分出勝負的對戰，因此每節由0：0開始，時間仍維持12分鐘。3節過後將進入無限時賽，以前三節的總分比數為開始，哪隊最快領先對手24分（以向24號的高比致敬）將獲勝。

賽事前三節的每節贏家將獲得每節10萬美元獎金，而獎金將全數捐給芝加哥當地的慈善團體。明星賽最終的勝方將贏下20萬美元，惟善款的受惠機構將由隊長挑選出。

LeBron Team及Giannis Team正選名單：